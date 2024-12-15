بشروط محددة .. رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية لعام 2025 في العراق ur.gov.iq

أعلنت الحكومة العراقية عن إطلاق رابط للاستعلام عن المخالفات المرورية لعام 2025 عبر منصة أور الإلكترونية المخصصة لغرامات المرور، وذلك من خلال الرابط الرسمي ur.gov.iq، حيث تهدف هذه المنصة إلى تسهيل الوصول إلى تفاصيل المخالفات المرورية بشكل رقمي، مما يساعد في توفير الوقت والجهد. سيتناول هذا المقال الخطوات اللازمة للاستعلام عن المخالفات المرورية بسهولة عبر الإنترنت.

رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية لعام 2025 في العراق

خطوات استخدام منصة أور للاستعلام عن المخالفات لتبسيط العملية متابعة المخالفات المرورية في العراق قدمت الحكومة رابطًا مباشرًا لمنصة أور، ويمكن للمستخدمين اتخاذ الخطوات التالية للاستفادة من الخدمة:

الدخول إلى الرابط الرسمي الخاص منصة أور.

قم بتسجيل الدخول باستخدام المعلومات الشخصية المطلوبة بدقة.

الضغط على خيار “المخالفات المرورية” من القائمة الأساسية.

قم بإدخال رقم لوحة السيارة في الحقل المخصص.

قم بالنقر على زر “بحث” للحصول على قائمة الرسوم المطلوب دفعها.

الشروط المطلوبة لدفع المخالفات المرورية

وضعت الجهات الرسمية في العراق عددًا من الشروط التي يتعين الالتزام بها عند تسديد المخالفات المرورية، وتتمثل هذه الشروط في الآتي: