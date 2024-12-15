برسائل تهنئة .. موعد إجازة العيد الوطني القطري 2024 ومظاهر الاحتفال بهذا اليوم

مع اقتراب اليوم الوطني لدولة قطر 2024، بدأ الكثير من المواطنين والمقيمين بالتساؤل عن موعد هذه المناسبة الوطنية المهمة، وكذلك عن يوم العطلة الرسمية الذي تمنحه الدولة للاحتفال والاسترخاء، ويمثل هذا اليوم ذكرى مؤسسية لدولة قطر، ويعتبر فرصة لتعزيز الفخر والانتماء للوطن.

موعد إجازة العيد الوطني القطري 2024

تأسست دولة قطر على يد الشيخ جاسم بن محمد آل ثاني في عام 1878، ويحتفل الشعب القطري بهذه الذكرى التاريخية في الثامن عشر من ديسمبر من كل عام، وقد أعلنت الحكومة القطرية أن إجازة اليوم الوطني ستكون عطلة اليوم الوطني القطري لعام 2024 مدفوعة الأجر، حيث سيتوافق هذا العام مع يوم الأربعاء بتاريخ 18 ديسمبر 2024، مما يتيح للجميع فرصة للاحتفال واستذكار هذه المناسبة العظيمة.

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رسائل احتفالية بمناسبة العيد الوطني لدولة قطر 2024

في هذا اليوم المميز، يتبادل المواطنون والمقيمون أجمل عبارات التهنئة للتعبير عن مشاعرهم من الحب والولاء لقطر، ومن أبرز هذه العبارات:

يا وطن العزة والمجد، كل عام وأنتِ بألف خير يا قطر.

في يومك الوطني، نعتز بك ونتعهد بالولاء لك يا قطر.

أنتِ مصدر الفخر لكل قطري، نحتفل بك اليوم وكل يوم.

كل عام وقطر تتصدر الدول بالعزة والمجد، أسمى التهاني بمناسبة هذا الحدث العظيم.

مظاهر الاحتفال باليوم الوطني القطري