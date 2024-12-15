من هُنا .. كيفية التسجيل عبر رابط فتح حساب في بنك الخرطوم خطوة بخطوة وأهم المتطلبات

تمت إتاحة خدمة فتح حساب في بنك الخرطوم، مما يسهل عملية فتح الحساب إلكترونيًا عبر الإنترنت ومن خلال المنصة الرسمية للبنك، ويمكن للمتواجدين في السودان أو المغتربين استخدام الموقع الإلكتروني لبنك الخرطوم أو تطبيق بنكك للاستفادة من خدمة فتح الحساب.

رابط فتح حساب في بنك الخرطوم

يتيح بنك الخرطوم خدمة فتح الحسابات المصرفية عبر الإنترنت من خلال موقعه الرسمي، وسنوضح في ما يلي كيفية استخدام الرابط الإلكتروني لفتح الحساب في البنك عبر الإنترنت:

أولا لا بد من التوجه لمنصة موقع بنك الخرطوم على الإنترنت، لذا يجب القيام بخطوة التسجيل لدخول الموقع أو إنشاء حساب على موقع البنك.

بعد ذلك، يتم الضغط على خدمة فتح حساب مصرفي عبر الإنترنت في بنك الخرطوم.

الانتقال إلى الصفحة المخصصة لتعبئة المعلومات الخاصة بالشخص الذي يرغب في فتح حساب مصرفي، ومن أهم هذه المعلومات الاسم ورقم الهوية. بعد ذلك، يتم تأكيد البيانات والتحقق منها.

يتم تقديم الوثائق التي يطلبها البنك لاستكمال الإجراءات الرسمية لفتح الحساب.

بعد استعراض جميع الخطوات المتعلقة بفتح الحساب، يتم تقديم الطلب.

ما هي المتطلبات لفتح حساب إلكتروني في بنك الخرطوم؟