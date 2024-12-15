كم تبقى لصرف راتب المعين المتفرغ لشهر ديسمبر 2024 وخطوات التسجيل عبر أور؟ .. إليك التفاصيل الكاملة

تساؤلات عديدة تزايدت بين المواطنين في العراق حول موعد صرف راتب المعين المتفرغ لعام 2024، وذلك بعد أن أعلنت وزارة الشؤون الاجتماعية بالتعاون مع وزارة العمل عن بعض التعديلات المتعلقة بمواعيد صرف هذه الرواتب.

كم تبقى لصرف راتب المعين المتفرغ لشهر ديسمبر 2024؟

تاريخ صرف راتب المعين المتفرغ لشهر ديسمبر يوم الخميس 19 ديسمبر 2024.

خطوات التسجيل للاستفادة من راتب المعين المتفرغ

أصدرت وزارة الشؤون الاجتماعية رابط منصة أور الإلكترونية لتسهيل عملية التسجيل في برنامج المعين المتفرغ لعام 2024 في العراق، وذلك لتوفير الوقت والجهد. وتتلخص خطوات التسجيل في النقاط التالية:

اولا قم بالتوجه مباشرة إلى رابط منصة أور الإلكترونية.

قم بالنقر على أيقونة الخدمات الرقمية.

حدد خيار التقديم للمعين المتفرغ.

يرجى تعبئة استمارة البيانات بكل المعلومات الشخصية المطلوبة.

قم برفع الأوراق والمستندات اللازمة.

وأخيراً، اضغط على زر تقديم الطلب، وانتظر حتى يتم تقييم طلبك من قبل الجهات المعنية.

شروط الاستحقاق لراتب المعين المتفرغ

!أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عن مجموعة من الشروط والضوابط اللازمة لتوافرها في المتقدمين للحصول على راتب المعين المتفرغ لعام 2024، بهدف ضمان وصول الدعم إلى المستحقين الفعليين وتحقيق الشفافية والدقة في اختيار الأسماء المستفيدة، يكون للمتقدم أي مصدر دخل آخر.