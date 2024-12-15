ماهي حقيقة تعديل سن التقاعد في العراق من 60 الى 63 وخطوات الاستعلام عن راتبك؟ .. المالية تُجيب

أعلنت الحكومة العراقية عن إجراء بعض التغييرات الجديدة على قانون التقاعد الموحد لعام 2024، بهدف تحسين الظروف المعيشية للمتقاعدين وتعزيز الاستقرار في سوق العمل من خلال الاستفادة من خبرات المواطنين المتقاعدين، وتأتي هذه الخطوة استجابة للتحديات الاقتصادية والاجتماعية، وقد أكدت الحكومة أنها تهدف إلى تحقيق توازن بين الاستفادة من الخبرات وتقديم الدعم اللازم لهذه الفئة المهمة.

تعديل سن التقاعد في العراق من 60 الى 63

تعديلات سن التقاعد الجديدة، وتهدف إلى تعديل مجموعة من النقاط الأساسية التي تساهم في تحسين أوضاع المتقاعدين في العراق وضمان توفير الدعم الضروري لهم، وتشمل هذه النقاط:

رفع قيمة المعاشات بهدف تعزيز مستوى المعيشة ودعم المتقاعدين في مواجهة التحديات الاقتصادية الحالية.

تمت مناقشة تعديل شروط التقاعد لتكون أكثر توافقاً مع الظروف الاقتصادية والمعيشية التي يعيشها المواطنون.

تم زيادة سن التقاعد من 45 عامًا إلى 50 عامًا، مما يمنح فرصة أكبر للراغبين في الاستمرار في العمل والإنتاج.

تم تحديد سن التقاعد القانوني ليصبح 65 عاماً، مما يعكس رغبة الحكومة في تعزيز مشاركة الموظفين العملية لأطول فترة ممكنة.

تم رفع سن التقاعد الإلزامي من 60 عامًا إلى 63 عامًا.

خطوات الحصول على رواتب المتقاعدين في العراق

منحت وزارة المالية العراقية المتقاعدين فرصة الاستعلام عن رواتبهم بسهولة عبر الإنترنت، من خلال الالتزام بالخطوات التالية: