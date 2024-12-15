مطالبات برفع الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار أردني وتأثير الاجتماع على الأوضاع الاقتصادية

دعا وزير العمل الأردني، خالد البكار، إلى عقد اجتماع للجنة الثلاثية المعنية بشؤون العمل يوم الاثنين المقبل، بهدف مناقشة زيادة الحد الأدنى للأجور في المملكة لعام 2025، كما سيتناول الاجتماع مجموعة من القضايا الأخرى المرتبطة بشؤون العمل، وتعد اللجنة الثلاثية الجهة القانونية المسؤولة عن تحديد الحد الأدنى للأجور، وتتكون من ممثلين عن الحكومة وأصحاب العمل والعمال.

مطالبات برفع الحد الأدنى للأجور

اكد خالد الفناطسة، رئيس الاتحاد العام لنقابات العمال، أن الاتحاد يطالب بزيادة الحد الأدنى للأجور إلى 300 دينار أردني عزا الفناطسة ذلك إلى ارتفاع تكاليف المعيشة والظروف الاقتصادية الصعبة التي يواجهها العمال في الأردن، مشيراً إلى أن الزيادة الأخيرة في الرواتب قد مضى عليها وقت طويل، مما يجعل الحد الأدنى الحالي غير متناسب مع مستويات الفقر ولا يكفل للعمال الحصول على حياة كريمة، كما أوضح أن الاجتماع القادم للجنة سيكون بالغ الأهمية في اتخاذ القرار الحاسم بشأن هذه الزيادة.

تأثير الاجتماع على الأوضاع الاقتصادية