عبر أور الإلكترونية .. كيفية معرفة الغرامات المرورية عبر الرابط الرسمي 2024 وجدول غرامات المرور للسيارات في العراق

شهدت الفترة الأخيرة ارتفاعًا ملحوظًا في معدلات البحث من قبل المواطنين داخل العراق، وذلك في إطار محاولاتهم لمعرفة الطريقة المثلى للاستعلام عن الغرامات المرورية التي قد تكون مفروضة على سياراتهم، يأتي هذا الاهتمام الكبير نتيجة إدراك الكثيرين لأهمية متابعة هذه المخالفات لتجنب تراكمها أو الوقوع في مشكلات قانونية قد تنجم عنها، استجابة لهذا الطلب المتزايد، بادرت مديرية المرور العامة العراقية بإطلاق منصة إلكترونية حديثة ومتطورة، تهدف إلى تسهيل عملية الاطلاع على الغرامات المرورية بشكل سريع ودقيق، مع توفير إمكانية تسديدها إلكترونيًا بكل سهولة ويسر، هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الحكومة العراقية لتطوير الخدمات الرقمية وتحسين مستوى تقديم الخدمات للمواطنين، مما يسهم في توفير الوقت والجهد وتقليل الاعتماد على الأساليب التقليدية.

رابط مديرية المرور العامة للاستعلام عن الغرامات المرورية

أتاحت مديرية المرور العامة في العراق خدمة الاستعلام عن الغرامات المرورية وتسديدها عبر منصة أور الإلكترونية، يمكنكم اتباع الخطوات التالية لمعرفة الغرامات المفروضة على سيارتكم:

الدخول إلى منصة أور الإلكترونية: قم بزيارة الموقع الرسمي لمنصة أور.

تسجيل الدخول: أدخل بياناتك الشخصية لتسجيل الدخول.

اختيار الخدمة: حدد خيار “الاستعلام عن المخالفات المرورية”.

تحديد المحافظة: اختر المحافظة التي تم تسجيل السيارة فيها.

الضغط على “بحث”: ستظهر لك جميع تفاصيل الغرامة، بما في ذلك نوع المخالفة وقيمتها.

ملاحظة: يمكن سداد الغرامات المرورية مباشرة عبر منصة أور، مما يوفر الوقت والجهد على المواطنين.

جدول غرامات المرور للسيارات في العراق

إليكم أهم الغرامات المرورية المفروضة في العراق وفقًا للقانون:

100,000 دينار عراقي: عند تجاوز العدد المسموح به للركاب في السيارات الخاصة.

500,000 دينار عراقي: عند تجاوز إشارة المرور الحمراء.

10,000 دينار عراقي: إذا كان السائق يقود السيارة تحت تأثير الكحول أو المخدرات.

أهمية المنصة الإلكترونية

توفر منصة أور حلاً إلكترونيًا متقدمًا لتسهيل عمليات الاستعلام والسداد، مما يعكس تطور الخدمات الحكومية في العراق، يعد هذا التوجه خطوة هامة لتقليل الإجراءات الورقية وتوفير وقت المواطنين.

لتجنب الغرامات

التزم بالقوانين المرورية.

راقب عدد الركاب المسموح به.

تجنب القيادة في حالات غير مؤهلة.

من خلال هذه الخدمة، يمكن للمواطنين الاطلاع بسهولة على المخالفات المرورية وتسويتها بما يتناسب مع القانون.