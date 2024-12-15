سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم الأحد 2024/12/15 للمستهلك بعد أخر زيادة

في الآونة الأخيرة تزايدت الاستفسارات من قبل المواطنين حول أسعار أسطوانات البوتاجاز الجديدة والمستعملة، خصوصاً بعد الارتفاعات الأخيرة التي طرأت على الأسعار في الشهور الماضية، وفي الوقت الحالي يشهد سعر أسطوانة الغاز استقراراً نسبياً، وسنعرض لكم في هذا المقال التفاصيل الكاملة حول أسعار أسطوانات البوتاجاز الجديدة والمستعملة اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024.

سعر أنبوبة البوتاجاز

يسعى العديد من المواطنين لمعرفة سعر أنبوبة البوتاجاز في الوقت الحالي، والتي جاءت كما يلي:

سجل سعر الأنبوبة الجديدة ذات السعة 12.5 كجم حوالي 1050 جنيهاً مصرياً.

بينما بلغ سعر الأنبوبة الجديدة بسعة 25 كجم نحو 2110 جنيهاً مصرياً.

أما بالنسبة للأنابيب المستعملة فتتفاوت أسعارها بين 550 و720 جنيهاً مصرياً.

سعر أنبوبة البوتاجاز اليوم في مصر

يتساءل العديد من المواطنين عن أسعار أنابيب الغاز في مصر اليوم الأحد 15 ديسمبر 2024، خاصة بعد الزيادة الأخيرة التي شهدتها الأسعار، ورغم ذلك يشهد السوق استقرارًا حاليًا مع تفاوت الأسعار بين المخزن والتاجر، وجاءت الأسعار كما يلي:

بلغ سعر أنبوبة الغاز ذات سعة 12.5 كجم 150 جنيهاً مصرياً، بينما يتم بيعها من قبل التجار بسعر يصل إلى 170 جنيهاً مصرياً.

أما بالنسبة لأنبوبة الغاز سعة 25 كجم، فقد وصل سعرها إلى 200 جنيه مصري، بينما يبلغ سعرها لدى التجار حوالي 220 جنيهاً مصرياً.

توصيل الغاز الطبيعي للمنازل

أوضح الدكتور أسامة كمال وزير البترول الأسبق أن مصر تستورد كميات كبيرة من الغاز الطبيعي لتعويض نقص الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى ارتفاع تكلفة التنقيب في المياه العميقة، وأكد أن الدولة تسعى لتوفير الغاز للقطاعات الحيوية رغم التحديات الاقتصادية، كما أشار إلى أن توصيل الغاز للمنازل يعد خطوة استراتيجية لتقليل الاعتماد على أنابيب البوتاجاز التي تكلف الدولة عبئًا ماليًا ضخماً، وأضاف أن توصيل الغاز يوفر أكثر من 2 مليار جنيه سنوياً ويسهم في خفض تكاليف الدعم مع اعتماد نظام تقسيط الرسوم منذ 2006.