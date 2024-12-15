استقبل الان.. تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025 لمتابعة أهم البرامج الوثائقية

يبحث محبو قناة ناشيونال جيوغرافيك في العالم العربي عن الترددات الجديدة لها على الأقمار الصناعية المختلفة، كما تحرص القناة على تحديث تردداتها بانتظام لضمان تحسين جودة البث وتقديم صورة وصوت أعلى دقة، مع الحفاظ على محتوياتها المتميزة، وتعد القناة من أبرز المحطات العربية التي تعرض مجموعة واسعة من البرامج المتنوعة التي تأخذ المشاهدين في رحلة عبر عالم الطبيعة والمغامرة، مثل برامج الحياة البرية، والمغامرات الخطرة، والأفلام الوثائقية المميزة.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك 2025

إليكم التردد الجديد لقناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي نايل سات، والذي يمكنكم من ضبطه للاستمتاع بكل ما تقدمه القناة عبر شاشتها، وجاء التردد كالتالي:

القمر الصناعي: نايل سات.

التردد: 11411.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على القمر الصناعي عرب سات

إذا كنت من محبي قناة ناشيونال جيوغرافيك وتبحث عن أفضل طريقة لضبط التردد الخاص بها، نقدم لك هنا التردد الجديد على القمر الصناعي عرب سات، والذي يضمن لك الاستمتاع بمحتوى القناة بجودة عالية وصورة واضحة، إليك تفاصيل التردد:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11804.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

الجودة: HD.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

تتميز قناة ناشيونال جيوغرافيك بتقديم مجموعة متنوعة من البرامج التي تناسب جميع أفراد العائلة، مما جعلها الخيار المثالي لمتابعة المحتوى العائلي المشترك، ومن خلال برامجها تتيح القناة للمشاهدين فرصة استكشاف العادات والتقاليد الخاصة بالشعوب المختلفة، مما يعزز الفهم الثقافي بين الناس، كما تشمل برامج القناة مواضيع متعددة مثل الطبيعة، والحياة البرية، والعلوم، والتكنولوجيا، والكوارث الطبيعية، والثقافات المتنوعة، وتبث القناة محتواها بجودة عالية بتقنية HD، مما يوفر تجربة مشاهدة واضحة وممتعة، كما تعتمد في تقديم معلوماتها على مصادر موثوقة وأبحاث علمية دقيقة.