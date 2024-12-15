غدًا عطلة رسمية في العراق.. الأمانة العامة تحســم الأمـــر

العطل الرسمية في العراق تمثل مناسبات مهمة ينتظرها المواطنون بفارغ الصبر، سواء للاحتفال بأحداث وطنية ودينية أو للاستفادة من أوقات راحة إضافية، عندما يقال موضوع “غدًا عطلة رسمية”، غالبًا ما يثير تساؤلات لدى الطلاب والأهالي والعاملين في مختلف القطاعات، سنوضح في هذا المقال حقيقة هذه الأنباء، ونسلط الضوء على رزنامة العطل المدرسية لعام 2025.

غدًا عطلة رسمية في العراق

في العراق يتم الإعلان عن العطل الرسمية من خلال جهات حكومية معتمدة مثل مجلس الوزراء أو السلطات المحلية في كل محافظة، غالبًا ما تكون هذه العطل مرتبطة بمناسبات وطنية مثل عيد الجيش، أو دينية مثل عيد الفطر وعيد الأضحى، أو مناسبات تاريخية مثل ذكرى تأسيس الجمهورية، لذلك أوضحت الأمانة العانة أن غدا ليس عطلة رسمية في العراق، وأكدت أنه يجب التحقق من المصادر الرسمية للتأكد، يمكن أن تكون بعض الأخبار المتداولة غير دقيقة.

رزنامة العطل المدرسية في العراق لعام 2025

تعد العطل المدرسية جزءًا مهمًا من التقويم التعليمي، حيث تمنح الطلاب والمعلمين فرصة للراحة واستعادة النشاط، فيما يلي قائمة بأهم العطل المدرسية المتوقعة لعام 2025:

رأس السنة الميلادية: عطلة رسمية في الأول من يناير.

عطلة نصف السنة الدراسية: تبدأ عادةً في أواخر يناير أو أوائل فبراير، وتستمر لمدة أسبوعين.

عيد الجيش: عطلة في السادس من يناير.

عطلة عيد نوروز: تحتفل بها بعض المحافظات في 21 مارس.

عيد الفطر: يحدد بناءً على التقويم الهجري، ومن المتوقع أن يكون في أبريل 2025.

عيد الأضحى: يوافق يوليو 2025، ويعتمد تحديده على رؤية الهلال.

يوم عاشوراء: مناسبة دينية مهمة تعتمد على التقويم الهجري.

عطلة صيفية: تبدأ فور انتهاء العام الدراسي، غالبًا في منتصف يونيو وتستمر حتى بداية سبتمبر.

كيفية متابعة الإعلان عن العطل الرسمية

لمعرفة ما إذا كان يوم معين عطلة رسمية، يمكنكم متابعة ما يلي: