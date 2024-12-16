تابع موعد عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 175 عبر القنوات الناقله بجودة عالية HD

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 175، تضمنت هذه الحلقة تطورات مثيرة وأحداثًا مشوقة كشفت عنها اللقطات الترويجية تحت عنوان “لا تختبر صبري”، ويبدو أن الحلقة ستكون مليئة بالتشويق خاصة مع ظهور تيمور نويان مبعوث زعيم المغول، والذي يحمل نوايا تخريبية ويطالب عثمان بالخضوع ودفع الضرائب المفروضة على الدولة العثمانية، وكان رد فعل عثمان على هذه المطالب حاسمًا وغاضبًا، حيث رفض الإذعان وأبدى استعداده لخوض معركة جديدة، وبدأ عثمان بوضع خطة للانتقام من المغول وإحباط مخططاتهم، مما ينذر بمواجهة حاسمة وأحداث مشحونة بالإثارة.

مسلسل قيامة عثمان الحلقة 175

في الحلقات الماضية من مسلسل قيامة عثمان تصاعدت الأحداث بين المؤسس عثمان وصوفيا ولوكاس والسيد قراصي، حيث تمكن عثمان من تدمير قلعة آق حصار ومحاصرة أعدائه، كما كشف حقيقة السيد قراصي، مما أدى إلى فقدانه دعم أنصاره ليجد نفسه مضطراً الاعتذار لعثمان والاعتراف بأخطائه.

وفي الوقت ذاته أرسلت صوفيا بويينا إلى جزيرة الكايي لتنفيذ خطة للتخلص من بالا، ومع ذلك عندما التقت بها لأول مرة، تأثرت بويينا بشدة ودمعت عيناها، بينما شعرت بالا تجاهها بعاطفة غامضة ووصفتها بابنتي، لاحقًا وخلال زيارة بالا لقبر ابنتها وجلوسها هناك وحيدة حاولت بويينا تنفيذ خطتها، لكنها توقفت عندما سمعت أغنية بالا التي أعادت إليها ذكريات حلم لطالما طاردها، مما منعها من تنفيذ القتل.

موعد عرض مسلسل قيامة عثمان والقنوات الناقلة

سيتم عرض مسلسل قيامة عثمان الحلقة 175 مترجمة وكاملة وبجودة عالية على قناة ATV التركية في تمام الساعة الثامنة مساءً كل يوم أربعاء، أو في الساعة الثانية عشرة منتصف الليل يوم الخميس، وجاء تردد قناة ATV كالتالي: