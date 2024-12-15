”احجـــز تذكـــرتــــك” حجز تذاكر مباراة العراق ضد اليمن Iraq vs Yemen

تذاكر مباراة العراق ضد اليمن، تعد المباريات التي يخوضها المنتخب العراقي من أبرز الأحداث الرياضية التي ينتظرها عشاق كرة القدم في البلاد، ومع اقتراب موعد مباراة العراق ضد اليمن، تزداد الحماسة بين الجماهير لمتابعة هذا اللقاء المهم الذي يتوقع أن يكون مليئا بالإثارة، ومن المهم معرفة تفاصيل حجز التذاكر والموعد المحدد للمباراة، وفي هذا المقال سوف نوضح لكم موعد مباراة العراق ضد اليمن وخطوات حجز التذاكر بسهولة فتابعوا معي.

موعد مباراة العراق ضد اليمن

من المقرر أن تقام مباراة العراق ضد اليمن ضمن منافسات الجولة الأولى الموجودة في بطولة كأس الخليج العربي 26 يوم الاحد الموافق ال 22 من شهر ديسمبر لعام 2024 في تمام الساعة الرابعة ونصف مساءً بتوقيت الرياض، الثالثة ونصف مساءً بتوقيت القاهرة في دولة الكويت حيث تقرر إقامة المباراة على أرض محايدة.

كيفية حجز تذاكر مباراة العراق ضد اليمن

وعلى حسابه الرسمي عبر منصة x أكد كأس خليجي زين 26 أن التذاكر أصبحت متاحة لكافة الجماهير ويمكن حجزها من خلال الخطوات التالية:-