إيلون ماسك يدخل التاريخ بثروة غير مسبوقة تتجاوز 400 مليار دولار

في حدث مالي استثنائي، أصبح إيلون ماسك، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركتي “تسلا” و”سبيس إكس”، أول شخص في العالم تتجاوز ثروته حاجز 400 مليار دولار، يأتي ذلك وفقا للتقارير الأخيرة، والتي أوضحت أن ثروة ماسك بلغت 447 مليار دولار، ما يعزز مكانته كأغنى شخص في تاريخ البشرية.

ارتفاع سهم “تسلا” المملوكة لإيلون ماسك بنسبة مذهلة بلغت 71%

هذا الإنجاز الفريد جاء مدفوعًا بارتفاع سهم “تسلا” بنسبة مذهلة بلغت 71% منذ بداية عام 2024، إضافة إلى تقييم “سبيس إكس” كأكثر الشركات الناشئة قيمة في العالم بقيمة وصلت إلى 350 مليار دولار، كما كان لشركة الذكاء الاصطناعي الناشئة “xAI”، التي أطلقها ماسك، دور كبير في زيادة ثروته بعد أن تضاعفت قيمتها السوقية إلى 50 مليار دولار في غضون أشهر.

ماسك يربح 62.8 مليار دولار في يوم واحد

القفزة الأكبر في يوم واحد لثروة ماسك بلغت 62.8 مليار دولار، بفضل نمو غير مسبوق في أسهم “تسلا” والصفقات الداخلية لشركة “سبيس إكس”، من ناحية أخرى يرى الخبراء أن الدعم الذي يلقاه إيلون ماسك من الإدارة الأميركية المقبلة، كونه مرشح من الرئيس الأمريكي المنتخب “دونالد ترامب”، قد يعزز من فرص شركاته في تحقيق المزيد من التوسع والنفوذ.

بمراحل ماسك يتفوق بفارق كبير على أقرب منافسيه

يُذكر أن ماسك تفوق بفارق كبير على أقرب منافسيه، جيف بيزوس ومارك زوكربيرغ، حيث تضاعفت ثروته عشرات المرات خلال العقد الأخير، ما يجعله نموذجًا للابتكار والنجاح في القرن الحادي والعشرين.