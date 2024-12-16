مباشر.. طريقة فتح حساب في بنك الخرطوم عبر تطبيق بنك

البنك الوطني بالسودان يقدم خدمة مميزة تتيح فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت دون الحاجة إلى زيارة أي فرع، وذلك لتسهيل الإجراءات على المقيمين خارج البلاد، وتعتبر هذه الخدمة واحدة من أبرز الابتكارات الإلكترونية التي تم إطلاقها حديثًا، حيث تمكن المغتربين من إجراء جميع معاملاتهم المصرفية بسهولة عبر الإنترنت بشرط الالتزام بالمتطلبات المحددة من قبل البنك.

فتح حساب في بنك الخرطوم

أطلقت الجهات المختصة خدمة فتح حساب في بنك الخرطوم عبر الإنترنت دون الحاجة لزيارة الفرع، وذلك بهدف تيسير الإجراءات للمغتربين، وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود التحول الرقمي ومواكبة التطورات التكنولوجية العالمية، حيث يتم إتمام الخدمات لتوفير الوقت والجهد، وتأتي خطوات إنشاء الحساب كما يلي:

تحميل تطبيق بنكك الرسمي للبنك على هواتف الأندرويد أو الآيفون. زيارة الموقع الرسمي لبنك الخرطوم. اختيار خيار “تسجيل جديد”. إدخال كلمة المرور وإنشاء حساب جديد. تحديد اللغة المفضلة. تعبئة كافة البيانات الشخصية المطلوبة. الموافقة على كافة شروط وأحكام الخدمة. إرسال الطلب والانتظار حتى وصول رسالة نصية تتضمن تأكيد نجاح العملية ورقم الحساب الخاص.

شروط انشاء حساب في بنك الخرطوم

واجهت السودان ظروفًا عصيبة دفعت بعض المواطنين إلى الهجرة، مما أدى إلى تعطل التعاملات البنكية ومع عودة الاستقرار النسبي، استؤنفت هذه التعاملات وفقًا لشروط محددة، وهي: