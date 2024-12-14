الأمانة العامة تجيــــب.. هل غدا عطلة رسمية في العراق؟

غدا عطلة رسمية في العراق، مع اقتراب كل مناسبة دينية أو وطنية، يزداد التساؤل بين المواطنين في العراق عن ما إذا كان غدا عطلة رسمية أم لا، وتكثر التساؤلات نتيجة تعدد المناسبات في البلاد والتي تتنوع بين دينية ووطنية وحتى محلية في بعض المحافظات، ويأتي الإعلان عن العطل الرسمية من قبل الجهات الحكومية مثل مجلس الوزراء أو الحكومات المحلية في المحافظات، وفي هذا المقال سوف نتعرف عن حقيقة وجود غدا عطلة رسمية في العراق فتابعوا معي.

هل غدا عطلة رسمية في العراق الأحد 15 ديسمبر 2024

أكدت الأمانة العامة لمجلس الوزراء في دولة العراق أنه لا توجد أي اجازات غدا الأحد 15 ديسمبر في العراق واي تعطيل في الدراسة ستقوم الجهات المختصة بالاعلان عنهمم خلال مواقعها الرسمية سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو على محركات البحث، وطالبت الهيئة من كافة المواطنين متابعة الأخبار الرسمية أو بيانات الحكومة العراقية للحصول على تأكيد بشأن العطلات فيما بعد.

ما هي العطلات الرسمية في العراق

العطل الرسمية في العراق تشمل الأعياد الوطنية مثل عيد الاستقلال، وعيد تأسيس الجمهورية، وهي عطل تعطى لجميع مواطني الدولة، والأعياد الدينية والتي تشمل عيد الفطر وعيد الأضحى ورأس السنة الهجرية، والمناسبات الخاصة بالطوائف المختلفة مثل ذكرى عاشوراء أو المولد النبوي، بالإضافة إلى بعض الظروف الاستثنائية والتي يتم الإعلان وجود عطل رسمية مثل سوء الأحوال الجوية أو حالات الطوارئ.