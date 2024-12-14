“أنا لولو ما في مني” اضبط تردد قناة وناسة لولو كيدز 2024 بإشارة قوية للاستمتاع بالأغاني الشيقة والمرحة

تردد قناة وناسة لولو كيدز من الترددات التي يبحث عنها الآباء والأمهات، حيث تعتبر هي الخيار الأمثل للجميع نظراً لمحتواها الأمن والخالي من أي مشاهد غير مناسبة وألفاظ خارجة لا تتناسب مع الأطفال، حيث تعتمد القناة في محتواها على الأناشيد والأغاني الشيقة والممتعة والتي تتضمن سلامة عقول الأطفال، ويستفيدون بشكل كامل من البرامج التعليمية المعروضة عبر شاشتها، كما تتميز بمحتواها الترفيهي الذي يجعل الأطفال يشعرون بالمرح والسعادة وتبعده تماماً عن الشعور بالملل والضيق، ونظراً لتزايد البحث عن تردد القناة نوافيكم تفاصيله في هذه السطور المقبلة فتابعونا.

تردد قناة وناسة لولو كيدز

تتميز قناة وناسة كيدز بالشخصيات الكرتونية المرحة والممتعة للغاية، والتي تشد انتباه الصغار للقناة وتعلقوا بها بشكل كبير، ومن بين تلك الشخصيات لولو، والتي تقدم باقة رائعة من الأغاني باسمها ويرددها الصغار دائما، بالإضافة أنهم يقلدون حركاتها في الرقص وغيرها من الأمور، ومن بين تلك الأغاني لولو الشطورة، لوليات صغار، لولو صارت شرطية، حرامي سرق لولو، لولو عم بتضيع، لولو الملكة، وغيرها”.

نزل تردد لولو الجديد نايل سات 2024

خلال الفترة الأخيرة حرصت إدارة القناة على تحديث ترددها على الأقمار الصناعية المختلفة، وهذا لتحسين جودة الصوت والصورة والمحتوى أيضاً، وتردد القناة على النايل سات جاء على النحو التالي:

التردد: 11430.

الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

نزل التردد الجديد لقناة وناسة على العرب سات

كما يمكن استقبال القناة على القمر الصناعي عرب سات بعد إدخال كافة البيانات وهي:

التردد: 11270.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

خطوات استقبال قناة وناسة كيدز

لضمان الاستمتاع بكل ما تقدمه قناة وناسة عليكم اتباع الخطوات التالية لتنزيلها على جهاز الاستقبال: