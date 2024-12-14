عاجل ورسميا.. حقيقة زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق 2024 وطريقة الأستعلام من موقع وزارة المالية

شهدت الفترة الأخيرة تزايداً في الأقاويل حول زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق مع مطلع عام 2025، حيث تداولت مصادر غير رسمية أنباء عن زيادة بقيمة 100 ألف دينار عراقي لكل متقاعد، ومع ذلك أصدرت وزارة المالية العراقية بياناً رسمياً نفت فيه هذه الأخبار مشددة على أنها لا تعدو كونها شائعات لا تستند إلى أي حقائق، وفي السطور التالية نستعرض لكم كافة التفاصيل المتعلقة بهذا الموضوع.

زيادة رواتب المتقاعدين بالعراق

أوضحت الوزارة أنه لم يصدر أي قرار رسمي بشأن زيادة رواتب المتقاعدين في يناير 2025، مؤكدة على ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للحصول على معلومات دقيقة وموثوقة، كما نبهت المتقاعدين إلى تجنب الانسياق خلف الشائعات التي قد تؤدي إلى اضطرابات نفسية أو مالية، وبينت الوزارة أن أي تحديثات تتعلق برواتب المتقاعدين سيتم الإعلان عنها عبر موقعها الإلكتروني أو من خلال بياناتها الصحفية الرسمية.

موعد صرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2025

أعلنت الوزارة أن صرف رواتب المتقاعدين لشهر يناير 2025 سيكون يوم الأربعاء الموافق 1 يناير، حيث لن يتعارض موعد الصرف مع أي عطلة أسبوعية أو رسمية، ويمكن للمتقاعدين استلام رواتبهم من خلال البنوك الحكومية أو الخاصة التي يتعاملون معها، ولتسهيل عملية الاطلاع على تفاصيل الرواتب، وفرت الوزارة خدمة إلكترونية عبر موقعها الرسمي، ويمكن الاستفادة منها باتباع الخطوات التالية: