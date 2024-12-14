قناة لكل الأطفال والكبار “تردد قناة نتورك العربية 2025”.. جميع الأفلام الكرتونية بجودة HD

تعتبر قناة نتورك العربية 2025 من أشهر القنوات الخاصة بالأطفال التي تقوم بتقديم المحتوى المميز لهم من مقاطع كرتونية وبرامج تعليمية وثقافية وأغاني وغيرها، ويمكن ضبط هذه القناة على القمر الصناعي نايل سات أو عرب سات على جهاز الاستقبال.

تردد قناة نتورك العربية 2025

يمكن ضبط قناة نتورك العربية 2025 على القمر الصناعي نايل سات عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

تردد القناة هو 11277.

معدل الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500.

القمر الصناعي هو النايل سات.

تردد قناة نتورك على عرب سات

لتنزيل قناة نتورك العربية الخاصة بالأطفال على القمر الصناعي عرب سات يتم من خلال التردد التالي:

تردد القناة هو 11474.

معدل الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

معدل الترميز 27500.

طريقة ضبط قناة نتورك العربية على الرسيفر

يمكن ضبط تردد قناة نتورك العربية على الرسيفر بكل سهولة عن طريق اتباع الخطوات التالية: