“الأفضــل ع الإطــلاق“ هاتف هواوي mate x6 بمواصفات جبـــارة قابل للطي .. هاتف الفئة المتوسطة بمميزات خيالية

أطلقت شركة هواوي هاتفها الجديد Huawei Mate X6 كإضافة مبتكرة لعائلة الهواتف القابلة للطي، حيث يجمع بين التصميم العصري والمواصفات التقنية المتقدمة، حيث يعتبر هذا الهاتف خيارًا مثاليًا لمحبي التكنولوجيا المتطورة والهواتف ذات الأداء العالي.

هواوي mate x6

الشاشة:

شاشة رئيسية: 7.93 إنش من نوع LTPO OLED بدقة 2440×2240 بكسل مع معدل تحديث 120 هرتز، شاشة خارجية بحجم 6.45 إنش، مثالية للاستخدام السريع.

المعالج والأداء:

يعمل بمعالج Kirin 9100 مع دعم شبكات الجيل الخامس (5G)، لتوفير أداء سريع وكفاءة عالية.

الكاميرا:

كاميرا خلفية ثلاثية، الأساسية بدقة 50 ميجابكسل مع دعم التصوير الليلي والفيديو بدقة 4K، كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

البطارية والشحن:

بطارية بسعة 5110 مللي أمبير، دعم شحن سريع بقدرة 66 واط، وشحن لاسلكي بقدرة 50 واط، مع خاصية الشحن العكسي.

النظام والتصميم:

يعمل بنظام HarmonyOS 4.3.

مقاوم للماء والغبار بمعيار IPX8.

مزايا إضافية:

يدعم اتصالات الأقمار الصناعية (BDS).

تصميم أنيق وخيارات ألوان متعددة.

سعر هاتف هواوي mate x6

يبلغ السعر العالمي المتوقع حوالي 2039 دولارًا أمريكيًا ويختلف حسب المنطقة والأسواق.

هاتف Huawei Mate X6 يمثل نقلة نوعية في عالم الهواتف القابلة للطي بفضل شاشته المتطورة، الكاميرات القوية، والبطارية ذات الأداء العالي، إنه الخيار المثالي لعشاق الابتكار الذين يبحثون عن تجربة استثنائية في الأجهزة الذكية.