اسمك فيهم.. الفئات المستفيدة من الدعم النقدي 2025 .. بداية الصرف من اول يناير

حدد مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي الجديد الذي يناقشه مجلس النواب المصري حاليا الفئات المستفيدة من الدعم النقدي بهدف توفير امان اجتماعي، وهذه الفئات هي الأولى بالرعاية من أجل تحسين مستوى المعيشة وخاصة لمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة.

الفئات المستفيدة من الدعم النقدي 2025

تم تحديد عدة فئات مستفيدة من الدعم النقدي المقدم بواسطة قانون الضمان الاجتماعي، وهذه الفئات تتمثل في الآتي:

الأشخاص ذوو الإعاقة وهم الذين يعانون من الاعاقات الذهنية أو الجسدية.

الأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة الشديدة، وخاصة الذي تؤثر على عملهم.

كبار السن الذين يعيشون بمفردهم أو مع أسرهم أو في مؤسسات الرعاية الاجتماعية.

النساء غير المعيلات الذين لا يملكون مصدر دخل ثابت.

الأطفال الذين فقدوا أحد والديهم أو كلاهما.

الأشخاص الذين خرجوا من دور الرعاية.

قدامى الفنانين والرياضيين والتشكيليين بشرط توافر معايير الاستحقاق.

الإناث غير المتزوجات الذين لا يملكون موارد كافية من أجل العيش.

شروط صرف الدعم النقدي كرامة

يجب توافر عدة شروط مطلوبة من أجل صرف الدعم النقدي كرامة بكل سهولة، وهذه الشروط تتمثل في الآتي: