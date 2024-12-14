مبروك يا موظف انت وهي “موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024”.. بالزيادة الأخيرة

تم الإعلان عن موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر هذا العام من قبل وزارة المالية المصرية من أجل الاستفادة من الراتب في المواعيد المحددة له، كما يتم تقسيم صرف الراتب على عدة أيام تجنبا لحدوث ازدحام، ويمكن صرفها بعدة طرق مختلفة تسهيلا على المواطن.

موعد صرف مرتبات شهر ديسمبر 2024

يوجد موعد محدد يتم فيه صرف مرتبات شهر ديسمبر هذا العام، وهذا الموعد هو:

تبدأ وزارة المالية المصرية بصرف مرتبات شهر ديسمبر 2024 من يوم 22 ديسمبر.

يستمر صرف المرتبات لمدة خمسة أيام متواصلة على أن يتم الانتهاء من صرفها في يوم 26 من نفس الشهر.

جدول الحد الأدنى للأجور

تم الإعلان عن جدول الحد الأدنى للأجور الذي يحصل عليه كل موظف، وهذا الجدول يتمثل في الآتي:

الدرجة الممتازة يحصل على راتب قيمته 12,200 جنيه.

الدرجة العالية يحصل على راتب 10,200 جنيه.

درجة المدير العام يحصل على راتب يبدأ من 9,200 جنيه.

موظف الدرجة الأولى يحصل على راتب يبدأ من 8,200 جنيه.

الموظف من الدرجة الثانية يحصل على راتب قيمته 8,000 جنيه.

الموظف من الدرجة الثالثة يحصل على راتب 7,500 جنيه.

الموظف من الدرجة الرابعة يحصل على راتب يبدأ من 7000 جنيه.

الموظف من الدرجة الخامسة يحصل على راتب 6,500 جنيه.

الموظف من الدرجة السادسة يحصل على راتب 6000 جنيه.

حقيقة زيادة رواتب الموظفين 2024

لن يتم الإعلان حتى هذا الوقت عن زيادة الرواتب للموظفين، فقط الزيادة التي تم تطبيقها على الفئات المستفادة من معاشات التأمينات الشهرية فقط.