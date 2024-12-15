خطوات تثبيت تردد قناة سوريا  الشعب الجديد 2025 .. على الاقمار الصناعية المختلفة “لمعرفة الحقيقة ورؤية العالم”

تردد قناة سوريا الشعب هي قناة فضائية افتتحت في 2011 أثناء المقاومة السورية، حيث تعمل هذه القناة على تقديم جميع الاخبار الحصرية التي لن يتم إذاعتها على أي قناة إخبارية غيرها، لذلك تحرص على أن يعرف كافة السوريين أن سوريا تبدأ بتحرير من النظام السياسي القديم، وعلاوة على أن القناة لديها شعبية ضخمة ولذلك نقدم لكم كافة التفاصيل الخاصة عن تردد قناة سوريا الشعب.

تردد قناة سوريا الشعب

يمكنك الآن معرفة تردد قناة سوريا الشعب التي تسعى إلى تحقيق الحرية والديمقراطية والكرامة الإنسانية، وتعمل القناة على تقديم جميع الأخبار الصادقة البناءة، والخبر الثابت الصحيح، دون أي تزييف، ولذلك لقد جئنا بتردد القناة على القمر الصناعي سهيل سات كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية.

تردد قناة سوريا الشعب علي سهيل سات

القمر الصناعي هو سهيل سات.

تردد القناة يكون 11310.

الجودة إتش دي.

معامل التصحيح الخطأ يكون 5/6.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز يكون 27500.

طريقة ضبط تردد قناة سوريا الشعب على الرسيفر