أنبــاء عن زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لهـذا الشهـر.. هيئة التقاعد توضح الأمـر + حقيقة تعديل سن التقاعد ل 63 سنة

مع اقتراب نهاية العام تصاعدت العديد من الأقاويل حول احتمال زيادة رواتب المتقاعدين في العراق اعتبارا من يناير 2025، مما أثار اهتماما كبير بين المواطنين، حيث تعد هذه الرواتب مصدر دعم أساسي يضمن حياة كريمة للمتقاعدين تقديرا لسنوات خدمتهم، وفي هذا السياق،أوضحت وزارة المالية العراقية تفاصيل هذه الزيادة المحتملة لوضع حد للأخبار المتداولة، ولمعرفة المزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

زيادة رواتب المتقاعدين في العراق

أثارت شائعات زيادة رواتب المتقاعدين في العراق لشهر يناير 2025 تساؤلات عديدة، حيث تعتبر هذه الرواتب المصدر الأساسي لدخل العديد من المواطنين المتقاعدين، وفي رد رسمي نفت وزارة المالية العراقية هذه الأخبار، مؤكدة أن الزيادة الأخيرة كانت قبل عدة أشهر بمقدار 100 ألف دينار عراقي، كما أشارت إلى إمكانية الاستعلام عن الرواتب عبر موقع الوزارة الإلكتروني، مؤكدة على عدم الانسياق وراء الشائعات التي يرددها المواطنين حول هذه الزيادة.

موعد صرف رواتب المتقاعدين هذا الشهر

أعلنت وزارة المالية العراقية أن صرف رواتب المتقاعدين يتم في اليوم الأول من كل شهر ميلادي، وبناء على ذلك، سيكون موعد صرف رواتب شهر يناير 2025 يوم الأربعاء الموافق 1 يناير.

حقيقة تعديل سن التقاعد في العراق

يخضع قانون التقاعد العراقي لتعديلات جديدة تم مناقشتها في البرلمان، حيث كان سن التقاعد الرسمي 60 عاما، وفي الوقت الحالي، يناقش مجلس النواب تعديل هذا السن إلى 63 عاما، مما سيوفر للعاملين فرصة للبقاء في العمل لفترة أطول تصل إلى ثلاث سنوات إضافية.

حيث أصبح نظام التقاعد الجديد في العراق محط اهتمام واسع مؤخرا، نظرا لتزايد أعبائه على الدولة بسبب تقاعد بعض الموظفين في سن مبكرة، مما أدى إلى تضخم أعداد المتقاعدين مقارنة بعدد العاملين في الهيئات الحكومية، وفي إطار خطط الإصلاح الاقتصادي، تقرر رفع سن التقاعد إلى 63 عاما بدلا من 60 عاما، على أن يتم تطبيق هذا التعديل تدريجيا خلال السنوات القادمة.