نزلهم الآن وتابع الرياضة والأخبار والثقافة بجودة عالية “تردد القنوات المغربية 2025”

تردد القنوات المغربية وتعتبر هذه القنوات من أهم القنوات التي يتابعها عشاق الرياضة في المغرب والعالم العربي، وذلك لأنها تسعى إلى تقدم تغطية شاملة لأبرز الأحداث الرياضية المحلية والدولية ومن أبرز المباريات التي يتم متابعتها في الوقت الحالي هو البطولة الوطنية المغربية الاحترافية، مما يجعلها قناة رئيسية للمشاهدين الباحثين عن محتوى رياضي مميز، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على تردد القنوات المغربية.

تردد القنوات المغربية

إن كنت تريد معرفة تردد القنوات المغربية الرياضية التي حازت على أعلى نسبة مشاهدة في المغرب والوطن العربي، وهي قناة المغربية الأولى التي تم تأسيسها في عام 2006، وهي من أفضل القنوات الرياضية على الإطلاق، ويكون التردد كالتالي.

تردد قناة المغربية الرياضية الاولى على النايل سات

القمر الصناعي نايل سات.

التردد : 11157.

معدل الترميز : 27500.

معامل الاستقطاب : رأسي.

معامل تصحيح الخطأ :4/3

تردد قناة المغربية الثانية

التردد : 11476.

معدل الترميز : 27500.

معامل الاستقطاب : رأسي.

معدل تصحيح الخطأ :4/3.

تردد قناة المغربية الرياضية 3

هي القناة الثلاثة التي تم إطلاقها في الإذاعة والتلفزيون المغربية ويكون التردد كالتالي.

القمر الصناعي نايل سات.

التردد 115513.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 3\2.

الجودة HD .

تردد القناة المغربية الثقافية

وتعد هي القناة الرابعة المملوكة لدي الشركة الوطنية للإذاعة والتلفزيون، ويكون التردد كالتالي.

القمر الصناعي نايل سات.

التردد: 11515.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب:عمودي.

معامل تصحيح الخطأ 3\2.

تردد قناة الخامسة المغربية

وهي أول قناة تم إطلاقها في المغرب لكي تهتم بتقديم محتوى موجه لمغرابة العالم الجاليه المغربية، والتردد يكون كالتالي.