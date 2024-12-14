اتفرج على عالم الطبيعية والاستمتاع به مع تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك الجديد 2025 على النايل سات والعرب سات National Geographic

عشاق ومحبي قناة ناشيونال جيوغرافيك في الوطن العربي يتساءلون عن التردد الخاص بها على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات، حيث تحرص القناة على تحديث تردداتها باستمرار لتحسين جودة البث وتوفير صوت وصورة أوضح، بالإضافة إلى الحفاظ على مميزاتها التي تتمتع بها، وتعتبر القناة من القنوات العربية المشهورة والتي تقدم عبر شاشتها باقة رائعة من البرامج المختلفة والمتنوعة، حيث تنقل مجموعة من البرامج تنقل المشاهد من خلالها لعالم الطبيعية والخيال، حيث تقدم باقة من برنامج عالم البرية وبرامج المخاطر المختلفة والأفلام الوثائقية المتنوعة، وخلال هذا المقال نقدم لكم أحدث تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك.

تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك على النايل سات

سوف نوضح لكم الآن تردد قناة ناشيونال الجديد حتى يمكنه ضبطه والاستمتاع بكل ما تقدمه عبر شاشتها، والتردد جاء كالتالي:

القمر الصناعي: النايل سات.

التردد: 11411.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 30000.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: hd.

تردد قناة National Geographic على العرب سات

التردد: 11804.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 3/4.

الجودة: hd.

مميزات قناة ناشيونال جيوغرافيك

تتميز القناة بتنوع برامجها والتي تتناسب مع جميع أفراد الاسرة، مما جعلها قناة تلتف حولها العائلة بأكملها.