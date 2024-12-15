استقبلها الآن وفرح أولادك بأحلى اغاني لولو الشقية “تردد قناة وناسة الجديد 2025”

تردد قناة وناسة تعتبر قناة وناسة كيدز من أهم القنوات الخاصة بالأطفال، حيث أنها تعمل على تقديم البرامج الترفيهية والأغاني المميزة للأطفال كما تقوم القناة على تعليم الأطفال القيم والمبادئ والعادات السليمة، وذلك من خلال الأغاني، وعلاوة على أن القناة واحدة من أفضل القنوات في الوطن العربي الخاصة بالأطفال، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على تردد قناة وناسة.

تردد قناة وناسة

يبحث الكثير من الآباء والأمهات على تردد قناة وناسة التي يعشقونها جميع الأطفال في الوطن العربي، وتقدم القناة محتواها بشل مجاني دون الحاجة إلى دفع أي رسوم سنويه او شهريه، ولذلك لقد جئنا لكم بتردد القناة على القمر الصناعي نايل سات وعرب سات كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية.

تردد قناة وناسة علي نايل سات

القمر الصناعي نايل سات.

التردد هو 11470.

معدل ترميز هو 27500.

جودة القناة هي SD.

معدل استقطاب هو عمودي.

معامل تصحيح الخطأ لقناة هو ⅚.

تردد قناة وناسة علي عرب سات

القمر الصناعي عرب سات.

تردد القناة هو 11270.

معدل ترميز 27500.

الجودة HD.

الاستقطاب هو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

قناة وناسة

قناة وناسة كيدز هي قناة فضائية مخصصة للأطفال تهدف إلى توجيههم نحو اكتساب القيم الأخلاقية والمهارات الاجتماعية الضرورية وتعليمهم السلوكيات الإيجابية في التعامل مع الأهل والأصدقاء، وتعمل القناة على تقديم البرامج والأغاني باللغة العربية، حيث أنها تهدف إلى تعزيز اللغة لديهم.