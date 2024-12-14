قناة الكرتون العربية .. تردد قناة CN بالعربية على القمر الصناعي نايل وعرب سات 2025

تردد قناة CN بالعربية تعتبر هذه القناة واحدة من أفضل القنوات التي نالت شهرة كبيرة في كافة أنحاء الوطن العربي من بين قنوات الأطفال، وعلاوة على أنها تهتم باتوعية الأطفال وتنمية قدراتهم الإبداعية والفكرية، ومن ثم فهي تساعد الطفل على تعلم العديد من الأنشطة والمهارات، ولذلك يحرص جميع الآباء والأمهات على ترددها بشكل مستمر، ومن خلال السطور التالية سوف نتعرف على تردد قناة CN بالعربية.

تردد قناة CN بالعربية

إن كنت تريد معرفة تردد قناة CN بالعربية علي القمر الصناعي نايل سات وعرب سات حتي يستمتع أطفالك بجميع البرامج الترفيهية والاغاني المميزة كل ما عليك هو اتباع الخطوات التالية.

تردد قناة CN بالعربية علي عرب سات

القمر الصناعي هو: عرب سات.

أما تردد القناة هو: 11474.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

تردد قناة CN بالعربية علي نايل سات

القمر الصناعي: نايل سات.

أما تردد القناة هو: 11277.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معامل تصحيح الخطأ هو: ¾.

قناة CN بالعربية

قناة CN بالعربية هي واحدة من أهم وأبرز القنوات الفضائية المشهوره التي تقدم العديد من الأفلام الكرتونية والمسلسلات المميزة للأطفال، لذلك يعشقونها جميع الفئات العمرية المختلفة من كبار وصغار، وتسعى القناة جهودها الي تقدم محتوى مختلف يلبي اهتمامات المراهقين والأطفال، وتعمل علي تقديم محتوى هادف ومفيد.