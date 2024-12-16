مواصفات خالية ولا في الأحلام .. سيارة لكزس Gs 550 تصميم خارجي جبار 2025

سيارة لكزس Gs 550 طرحت العلامة التجارية لكزس طرازها الجديد سيارة لكزس Gs 550 2024 في الأسواق والتي جاءت تجمع بين الأداء القوي والتكنولوجيا والراحة، كما تعتبر Gs 550 اختيار أمثل لعشاق الطرق الوعرة، ولذلك نقدم لكم كافة التفاصيل عن سيارة لكزس Gs 550.

سيارة لكزس Gs 550

كانت سيارة لكزس Gs 550 سيارة تنفيذية فئة E في أوروبا تم تصنيعها وتسويقها بواسطة لكزس عبر أربعة أجيال، تم إطلاقها في عام 1991 باسم تويوتا أريستو في اليابان وباسم لكزس GS للأسواق خارج السوق اليابانية بدءًا من فبراير 1993، واستمرت باسم تويوتا أريستو للسوق اليابانية حتى يناير 2005.

مواصفات سيارة لكزس Gs 550

تحتوي سيارة لكزس Gs 550 على العديد من الوصفات الداخلية والخارجية، وفي البداية سوف نتحدث عن بعض التصاميم الداخلية وهي كالتالي.

عجلة القيادة مكسوة بالجلد تحتوي على أزرار التحكم بمستوى الصوت والمكالمات وعدة أنظمة أخرى، بنظام عرض معلومات السيارة على الزجاج الأمامي كسرعة السيارة وعدد دورات المحرك و وضعية ناقل الحركة، وبشاشة عرض معلومات ملونة داخل لوحة العدادات بقياس 4.2 إنش، بالإضافة إلى شاشة نظام معلوماتي ترفيهي رئيسية بقياس 12.3 إنش، تدعم بلوتوث لوصل الهاتف ومدخلين USB، ومدعومة بانظام مارك ليفنسون الصوتي المحيطي والمكون من 17 سماعة.

تصميمها الخارجي