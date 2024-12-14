سجل الآن “طريقة التسجيل في منحة البطالة للحصول على الدعم الشهري” .. عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل

التسجيل في منحة البطالة شهدت عمليات بحث متواصلة من قبل المواطنين الجزائريين لمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة من قبل الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث جذبا الحكومة الجزائرية أنظار الكثير من فئات المجتمع الذين لم يحصلوا على فرص عمل مناسبة ويعانون من البطالة، وقد توفر هذه المنحة مصدر دخل شهري ثابت لهم.

التسجيل في منحة البطالة

يمكن التسجيل في منحة البطالة في الجزائر بشكل إلكتروني عن طريق اتباع الخطوات الآتية:

الدخول إلى الموقع الرسمي الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل.

اختار كلمة منحة البطالة من الخيارات المتاحة في القائمة، ثم كلمة التسجيل.

إدخال البيانات الشخصية المطلوبة في الأماكن المخصصة لها بشكل دقيق.

التأكد من صحة البيانات التي تم إدخالها.

إرفاق المستندات اللازمة في الحقول الفارغة المخصصة.

كتابة اسم الولاية التي يقيم فيها المتقدم للتسجيل.

النقر على كلمة تسجيل، ويمكن طباعة وتوقيع التعهد بصحة البيانات بعدها وتقديمه خلال المقابلة الشخصية.

الفئات غير المستحقة منحة البطالة في الجزائر

هناك العديد من الفئات التي تم تحديدها لعدم استحقاق منحة البطالة في الجزائر، وهؤلاء الفئات هم: