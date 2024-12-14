أحصل على 2000 دينار شهريًا .. شروط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر 2024

أعلنت الوكالة الوطنية التشغيل عن بدء تسجيل موعد منحة البطالة لعام 2025، حيث يهدف ذلك البرنامج إلى دعم الشباب العاطلين عن العمل لمن تتوافر فيهم الشروط المطلوبة، ويمكن التقديم بشكل إلكتروني لتوفير الوقت والجهد.

شروط التسجيل في منحة البطالة في الجزائر

يلزم توافر عدة شروط من أجل التسجيل في منحة البطالة في الجزائر والاستفادة من الدعم، وهذه الشروط تتمثل في الآتي:

يجب أن يكون جزائري الجنسية.

لابد من ألا يقل عمر المتقدم عن 19 عاما ولا يتجاوز 40 عاما.

يشترط أن يكون مسجل في الوكالة المحلية للتشغيل، وأن يكون طلبه نشط.

يجب ألا يمتلك اي نشاط تجاري أو يعمل بشكل مستقل.

من الضروري ألا يكون قد استفاد من اي برنامج من برامج الدعم الحكومي من قبل.

يلزم ألا يمتلك المتقدم أي أصول عالية الثمن.

خطوات التسجيل في منحة البطالة

يمكن التسجيل في منحة البطالة بشكل إلكتروني للاستفادة منها، عن طريق اتباع الخطوات الآتية: