“استعلم في قوائم المستفيدين” أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 عبر منصة spa.gov.iq لعموم المحافظات العراقية

حرصت الحكومة العراقية على توفير الكثير من المبادرات للدعم والمساعدة لأصحاب الدخل المنخفض والمحدود، وجاء برنامج الرعاية الاجتماعية ليكون من أبرز برامج الدعم الحكومي بالعراق، حيث يسعى البرنامج لتوفير المساعدات المالية للمواطنين لتخفيف ضغوطات الحياة القوية عليهم والتي تسيطر على البلاد، كما جاء الدعم لمساعدتهم لتوفير كافة الاحتياجات الأساسية التي لا يمكن الاستغناء عنها، ويبحث المواطنين عن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الكترونيا، وخلال هذا التقرير نوافيكم كيفية الاستعلام في قوائم المستفيدين عن أسماء الرعاية وغيرها من التفاصيل.

أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024

من السهل جداً على كافة المقدمين للحصول على الرعاية الاجتماعية الاستعلام عن الأسماء المقبولة الكترونيا من خلال موقع منصة مظلتي، وهذا يتم من خلال اتباع الخطوات التالية:

قم بالذهاب إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

النقر على خدمات الرعاية الاجتماعية.

الضغط على زر “الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية”.

تحديد الوجبة الأخيرة.

إدخال بيانات الشخص المستعلم “الاسم رباعي، رقم الهوية، محافظة الإقامة”.

في النهاية اضغط على خانة الاستعلام وعلى الفور ستظهر كافة القوائم التي يوجد فيها أسماء المشمولين بالرعاية.

الفئات التي تستحق دعم الرعاية الاجتماعية

كشفت وزارة العمل العراقية عن بعض الفئات التي تستحق دعم الرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 وهما كالتالي:

ذوي الاحتياجات الخاصة.

المرأة المعيلة.

كبار السن الغير قادرين على العمل.

العاطلين عن العمل.

المطلقات.

الأرامل.

شروط دعم الرعاية الاجتماعية بالعراق