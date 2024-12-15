افتح حسابك في بنك الخرطوم في دقايــق اونلاين من خارج وداخـل البلد خــلال تطبيق بنكك.. «حسـابـك بدون زيارة الفرع»

يمكن فتح حساب بنك الخرطوم أونلاين لعام 2024 بسهولة عن طريق اتباع مجموعة خطوات بسيطة، هذه الطريقة تحظى باهتمام كبير خاصة من السودانيين المغتربين، نظرا لما توفره من وقت وجهد، حيث تتم هذه العملية عبر الإنترنت وفق شروط محددة وضعتها إدارة البنك، مما يجعلها من أكثر الطرق التي يمكن من خلالها فتح حساب في البنك بدون زيارة الفرع، ولمزيد من التفاصيل تابعوا معنا هذا المقال.

فتح حساب بنك الخرطوم

يحرص بنك الخرطوم على توفير خدمات مصرفية مميزة لعملائه داخل السودان وخارجه، ويعد تطبيق بنكك أحد أبرز الابتكارات التي ساهمت في تسهيل الإجراءات المصرفية بشكل كبير، ولكن اشترط إدارة البنك ضرورة توافر مجموعة من الشروط لفتح حساب بنك الخرطوم، هذه الشروط هي:

أن يكون عمر العميل 18 عاما على الأقل.

وأن يمتلك بريدا إلكترونيا مفعلا للتواصل.

كما يلزم وجود هوية وطنية أو جواز سفر ساري المفعول.

يجب التأكد من عدم امتلاك العميل حسابا آخر في البنك.

بالإضافة إلى ذلك، يتطلب الإجراء إيداع مبلغ لا يقل عن 10,000 جنيه سوداني، حيث تخصم منه رسوم فتح الحساب والدمغات.

خطوات فتح حساب بنك الخرطوم

يعمل بنك الخرطوم على تقديم خدمات متميزة لعملائه داخل السودان وخارجه، ويعد تطبيق “بنكك” أحد أبرز الوسائل التي سهلت الإجراءات المصرفي، ويمكن فتح حساب بنك الخرطوم باتباع خطوات بسيطة تشمل تحميل التطبيق واتباع الخطوات التالية: