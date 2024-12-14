“PUBG Mobile update 3.6“ موعد نزول تحديث ببجي موبايل 3.6 وأقــوى الإضافات.. مــود القمر الذهبي والباندا

تستعد لعبة ببجي موبايل لإطلاق تحديث 3.6 الجديد في يناير 2025، والذي سيحمل العديد من الإضافات المثيرة التي ستجعل تجربة اللعب أكثر تنوعًا وتحديًا، يشمل هذا التحديث تحسينات في الخرائط والبيئة، بالإضافة إلى تقديم أسلحة ومركبات جديدة، وميزات فريدة ستغير طريقة اللعب بشكل جذري.

تحديث ببجي موبايل 3.6

من المتوقع أن يكون تحديث 3.6 متاحًا في أوائل شهر يناير 2025، حيث ينتظر اللاعبون بفارغ الصبر موعد إطلاق هذا التحديث مع العديد من الإضافات الجديدة التي ستجعل التجربة أكثر إثارة.

الإضافات الجديدة في تحديث 3.6

هناك العديد من الإضافات التي من المتوقع أن تظهر على تحديث ببجي موبايل 3.6 خلال الفترة المقبلة والتي ستعطي اللعبة الكثير من القوة وتجعلها مميزة لدى الكثير من محبي وعاشقي اللعبة.

القمر الذهبي

سيحمل التحديث الجديد موضوعًا مميزًا وهو “القمر الذهبي” الذي يضيف بيئة صحراوية مع رمال ذهبية وعواصف رملية، مما يزيد من تحديات المعارك ويعطي اللاعبين فرصة لتطوير استراتيجيات جديدة لمواجهة هذا النوع من التضاريس، هذا الموضوع يذكرنا بالتحديثات السابقة التي كانت مستوحاة من رمضان، مثل وضع “علي بابا”، ولكنه يتفرد بتقديم عواصف رملية ستصعب الرؤية وتؤثر على المعارك.

أسلحة وملابس جديدة

من أبرز الإضافات التي سيشهدها التحديث هو تقديم أسلحة جديدة، بما في ذلك سلاح خاص ضمن “الرويال باس” الجديد، بالإضافة إلى ذلك، سيتم إضافة صناديق جديدة تحتوي على ملابس مميزة وقابلة للتخصيص، مما يمنح اللاعبين مزيدًا من الخيارات لتحسين مظهر شخصياتهم.

القارب القابل للنفخ

لأول مرة سيتم إضافة قارب قابل للنفخ يمكن حمله داخل حقيبة الظهر واستخدامه لعبور المياه بشكل أسرع، كلما زاد عدد اللاعبين على القارب زادت سرعته، مما يجعله أداة استراتيجية مفيدة للهرب أو الهجوم في المعارك التي تشمل المياه.

نظام الإبداع

سيتم إدخال “نظام الإبداع” الجديد الذي يسمح للاعبين بتخصيص تجربتهم داخل اللعبة بشكل أكبر، من خلال إضافة عناصر وأوضاع جديدة، هذا سيمنح اللاعبين مزيدًا من الحرية لإضافة لمساتهم الخاصة على طريقة اللعب، مما يجعل التجربة أكثر تخصيصًا وإثارة.

القدرات العنصرية

من المتوقع أن يتضمن التحديث إضافة قدرات مرتبطة بالعناصر الأربعة (النار، الماء، الهواء، والأرض)، هذه القدرات ستضيف بُعدًا استراتيجيًا جديدًا في المعارك، حيث يمكن للاعبين استخدام هذه القوى للحصول على مزايا تكتيكية في ساحة المعركة.

تحسينات في الخريطة والمركبات

ستتضمن خريطة “ميرامار” تحديثات كبيرة مثل إضافة أطلال حضرية، وواحات جديدة، وعواصف رملية ستصعب الرؤية، كما سيتم إدخال مركبات جديدة مثل “مركبة الباندا” التي ستكون إضافة طريفة ولكن عملية داخل اللعبة.

يعد تحديث 3.6 من ببجي موبايل بمثابة نقلة نوعية في اللعبة، حيث يجلب تغييرات كبيرة في البيئة، الأسلحة، والميكانيكيات العامة للعبة. مع تقديم “القمر الذهبي” كموضوع جديد، وتحديثات لخريطة “ميرامار”، وإضافة قوى عنصرية ونظام إبداعي، سيكون هذا التحديث مثيرًا للغاية لجميع اللاعبين.