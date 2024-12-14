بعد تحديد الطرف الثاني.. موعد مباراة نهائي الانتركونتيننتال والتي تضم أحد طرفي المباراة ريال مدريد والقنوات الناقلة

موعد مباراة نهائي الانتركونتيننتال والتي تضم أحد طرفي المباراة ريال مدريد والقنوات الناقلة، يشهد عالم كرة القدم حدثًا تاريخيًا مع اقتراب موعد نهائي بطولة كأس إنتركونتيننتال، التي تجمع نخبة من أفضل الأندية من مختلف أنحاء العال، ويترقب عشاق كرة القدم في العالم العربي والعالمي بفارغ الصبر القناة التي ستنقل هذه المباراة المرتقبة، والتي من المقرر أن تجمع بين ريال مدريد الإسباني والفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي.

موعد مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال والقنوات الناقلة

موعد مباراة نهائي الانتركونتيننتال والتي تضم أحد طرفي المباراة ريال مدريد والقنوات الناقلة، من المقرر أن تُلعب مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال بين ريال مدريد والفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا يوم الأربعاء 18 ديسمبر، في الساعة 7 مساءً بتوقيت القاهرة، 8 مساءً بتوقيت السعودية.

قناة مجانية لنقل مباراة نهائي كأس إنتركونتيننتال

أعلنت شبكة قنوات بي إن سبورتس، التي تمتلك حقوق بث البطولة حصريًا، عن نقل مباراة النهائي عبر قنواتها المفتوحة. وبالتالي، سيتمكن عشاق كرة القدم من متابعة المباراة المرتقبة بين ريال مدريد والفائز من مواجهة الأهلي وباتشوكا بشكل مجاني.

الأهلي يواجه باتشوكا في نصف النهائي

تشارك الأندية العربية بشكل مميز في البطولة، حيث مثل الأهلي القارة الأفريقية والعين الإماراتي القارة الآسيوية. وقد خاض الأهلي مباراة قوية أمام العين الإماراتي وحقق فوزًا بثلاثية نظيفة، ليضرب موعدًا مع باتشوكا المكسيكي في نصف النهائي.

ريال مدريد ينتظر الفائز من الأهلي وباتشوكا

من جانبه، ينتظر ريال مدريد، بطل دوري أبطال أوروبا، في نهائي البطولة، حيث سيواجه الفائز من مباراة الأهلي وباتشوكا.