تردد قناة أبو ظبي الرياضية.. استقبلها حالا وتابع أهم البطولات

تردد قناة أبو ظبي الرياضية، من أكثر الترددات التي يبحث عنه العديد من عشاق الساحرة المستديرة، فيما أن القناة تقدم العديد من البطولات العالمية والعربية، بالإضافة إلى أن القناة أخذت شهرة كبيرة في نقلها لكافة المباريات خاصة ما يتم إذاعتها في الوقت الحالي، مع توافر استوديو على أعلى مستوى لتحليل جميع المباريات والأحداث أول بأول، وسنتعرف معًا على أخر تحديث لتردد القناة في السطور التالية.

تردد قناة أبو ظبي الرياضية

عقب إذاعة أول بث لقناة أبو ظبي الرياضية في عام 1998، وأصبحت تُحقق شهرة كبيرة في نقلها لجميع المباريات والبطولات العالمية والعربية، بحيث يمكنك التعرف على ترددها الجديد، وفقًا للمعلومات التالية:-

القمر الصناعي لقناة أبو ظبي يكون النايل سات.

التردد الجديد للقناة 12091.

فيما أن استقطاب قناة أبو ظبي الرياضية يكون أفقي.

معامل الترميز للقناة 27500.

معامل تصحيح الخطأ لقناة أبو ظبي3/4.

تحديث تردد قناة أبو ظبي الرياضية على العرب سات

ويسهل القيام باستقبال قناة أبو ظبي الرياضية الناقلة لكافة المباريات المحلية والعالمية، وفقًا للبيانات التي نصت على النحو التالي:-

القمر الصناعي للقناة يكون العرب سات.

فيما أن التردد الثاني يكون 11804.

الاستقطاب الجديد للقناة عمودي.

معامل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ للقناة 3/4.

ما تنقله قناة أبو ظبي الرياضية؟

من أكثر الدوريات التي تنقلها قناة أبو ظبي الرياضية، وفقًا لما يلي:-