طريقة تثبيت تردد قناة طيور الجنة بعد التحديث الأخير على النايل سات وعرب سات

تعتبر قناة طيور الجنة بيبي من أبرز القنوات التي لاقت قبولاً كبيرًا بين ملايين المتابعين في نقلها إلى العديد من البرامج الطفولية والكرتونية المميزة، بالإضافة إلى أن القناة استطاعت أن تجذب الكثير من المشاهدات في مختلف دول العالم العربي، بتقديمها إلى محتوى تعليمي وترفيهي أكثر من رائع، وعليه أصبح من السهل إمكانية التعرف على ترددها الجديد، كما سنوضحه لكم في السطور التالية.

تحديث تردد قناة طيور الجنة

هناك بعض المعلومات الهامة لكي يتم استقبال التردد الجديد لقناة طيور الجنة أطفال على الأقمار الصناعية المختلفة التي من بينها الأتي:-

القمر الصناعي الأول يكون النايل سات.

فيما أن التردد الجديد يكون 11315.

استقطاب القناة فهو عمودي.

بينما معامل الترميز قناة طيور الجنة 27500.

معامل تصحيح الخطأ ¾.

تردد قناة طيور الجنة علي عرب سات

وجاءت أبرز البيانات الخاصة بإستقبال قناة طيور الجنة بيبي على العرب سات، وفقًا لما يأتي:-

القمر الصناعي الثاني العرب سات.

التردد الأخر يكون 11623.

فيما أن استقطاب القناة يكون أفقي.

معامل الترميز فهو 27500.

معامل تصحيح الخطأ ⅚.

خطوات استقبال قناة طيور الجنة بيبي

هناك بعض الخطوات التي على إثرها يتم استقبال قناة طيور الجنة بيبي على العرب سات والنايل سات، وفقًا للأتي:-

أن يتم التحكم بالريمود في بداية الأمر.

ثم يتم النقر على أيقونة “التثبيت اليدوي”.

بعدها يُرجى تحديد بيانات القناة بشكل واضح وصحيح.

النقر على زر “بحث”.

عقب ذلك ستتمكن من تنزيل قناة طيور الجنة.

برامج قناة طيور الجنة على القمر الصناعي النايل سات والعرب سات

أما عن البرامج التي تقدمها قناة طيور الجنة أمام جميع الأطفال في كافة أنحاء دول العالم العربي، وفقًا لما يأتي:-