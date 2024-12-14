“ماتش الهلال“ تـــابع مباراة مولودية الجزائر والهلال اليوم دوري أبطال أفريقيا على تـــردد قناة beIN Sports HD 7

مباراة مولودية الجزائر والهلال السوداني اليوم يعتبر الشغل الشاغل للكثير من مشاهدي ومحبي كرة القدم الأفريقية في كل مكان، حيث يستضيف فريق مولودية الجزائر نظيره الهلال السوداني اليوم السبت ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لدوري أبطال أفريقيا 2024/2025، حيث تقام المباراة في ملعب 5 يوليو 1962 بالعاصمة الجزائرية، حيث يسعى مولودية الجزائر لتحقيق الفوز لتعزيز فرصه في التأهل، بينما يحاول الهلال تحسين موقفه في المجموعة.

مباراة مولودية الجزائر والهلال

من المقرر أن تنطلق المباراة الساعة 19:00 بتوقيت الجزائر، والتاسعة بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة.

القنوات الناقلة لمباراة مولودية الجزائر والهلال اليوم

تنقل المباراة عبر قناة بي إن سبورتس المشفرة beIN Sports HD 7، والتي تمتلك حقوق بث البطولة، حيث من المقرر أن تكون المباراة فرصة لتحديد ملامح المنافسة في المجموعة، وسط توقعات بحضور جماهيري كبير لدعم الفريق الجزائري.

تردد قناة بين سبورت الناقلة

يمكن ضبط وتنزيل تردد قناة beIN Sports HD 7 على القمر الصناعي نايل سات، وذلك من خلال التردد التالي:

القمر الصناعي: نايل سات

التردد: 11054

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500