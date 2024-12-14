“Esperance Tunis vs Pyramids“ مباراة بيراميدز ضد الأهرام اليوم دوري الأبطال على قناة بين سبورت.. مــاتش خــرافي لا تفوتــه

مباراة الترجي ضد الأهرام تعتبر من أكثر ما ينتظره محبي وعاشقي كرة القدم في مصر وتونس، حيث أن اليوم السبت 14 ديسمبر 2024 يستضيف الترجي التونسي فريق بيراميدز المصري في مواجهة مرتقبة ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث تقام المباراة على ملعب حمادي العقربي برادس في تونس في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، الثامنة بتوقيت تونس.

مباراة الترجي ضد الأهرام

تأتي المباراة في سياق تنافسي قوي بالمجموعة الرابعة، حيث يتصدر بيراميدز والترجي الترتيب بـ4 نقاط لكل منهما، مع تفوق بيراميدز بفارق الأهداف.

الترجي التونسي: بدأ مشواره بفوز كبير على دجوليبا المالي (4-0) ثم تعادل مع ساغرادا الأنجولي.

بيراميدز المصري: حقق انتصارًا ساحقًا على ساغرادا (5-0) وتعادل سلبيًا مع دجوليبا المالي.

أهمية المباراة للفريقين

تمثل المباراة فرصة ذهبية للفائز للانفراد بصدارة المجموعة والاقتراب من التأهل للدور المقبل، حيث أن الترجي يدخل المباراة مدعومًا بجماهيره وبخبرته الكبيرة في البطولات القارية، مما يمنحه أفضلية معنوية كبيرة، من جانبه يأمل بيراميدز في إثبات قدراته كفريق طموح قادر على المنافسة في أصعب الظروف، خاصة بعد تعزيز صفوفه بلاعبين مميزين.

القنوات الناقلة للمباراة

يمكن متابعة المباراة حصريًا عبر قناة beIN Sports HD 6، التي تنقل مباريات البطولة من دور المجموعات.

تردد القناة على النايل سات

التردد: 11054.

الاستقطاب: أفقي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 2/3.

طاقم التحكيم

يتولى إدارة المباراة طاقم تحكيم من بوروندي بقيادة باسيفيك باهويمانا، مما يعكس أهمية اللقاء وحساسيته في تحديد مسار المجموعة.