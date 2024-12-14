“ماتش بيراميدز“ تــــابع مباراة الترجي وبيراميدز اليوم دوري أبطال أفريقيا على تـــردد قناة beIN Sports HD 6

تتجه أنظار عشاق كرة القدم الإفريقية على مباراة الترجي وبيراميدز اليوم السبت الموافق 14 من شهر ديسمبر 2024، إلى ملعب حمادي العقربي برادس في تونس، حيث يلتقي فريق الترجي التونسي مع نظيره بيراميدز المصري في مواجهة قوية ضمن الجولة الثالثة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أفريقيا، حيث يسعى كلا الفريقين للفوز بالمباراة وحصد الثلاث نقاط التي لا غنى عنها.

مباراة الترجي وبيراميدز

من المقرر أن المباراة ستبدأ في تمام التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة والثامنة مساءً بتوقيت تونس والعاشرة مساءا بتوقيت مكة المكرمة على الاراضي التونسية على قناة beIN Sports HD 6 الناقلة الحصرية للمباراة.

ماتش بيراميدز والترجي

يتساوى الفريقان في صدارة المجموعة الرابعة، حيث يمتلك كل منهما 4 نقاط من مباراتين مع تفوق بيراميدز بفارق الأهداف.

فاز الترجي في الجولة الأولى على دجوليبا المالي بنتيجة كبيرة (4-0) وتعادل سلبيًا مع ساغرادا الأنجولي في الجولة الثانية.

بيراميدز فاز أيضًا على ساغرادا (5-0) وتعادل مع دجوليبا (0-0)، مما يجعل المباراة فرصة لتحديد المتصدر والانفراد بالصدارة.

رغبة الفريقين من المباراة

يسعى الترجي لاستغلال عاملي الأرض والجمهور لتحقيق الفوز، خاصة مع استقراره الفني هذا الموسم، حيث يعتبر دائمًا أحد أبرز المرشحين للتتويج باللقب.

بيراميدز، الفريق الطموح، يأمل في العودة بنتيجة إيجابية تعزز حظوظه في التأهل إلى الدور القادم، معتمداً على تشكيلته المتنوعة وقوته الهجومي.

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