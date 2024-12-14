المعاش المبكر.. شروط الخروج وموعد تلقي الطلبات

أعلنت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عن بدء مكاتب التأمينات لتلقي الطلبات بعد 15 يومًا من اليوم، وذلك على جميع المحافظات، ولكافة الراغبين في الخروج على المعاش المبكر من القطاعين الحكومي والخاص، فيما أن ذلك يُتيح لمن يرغب في الخروج المعاش المبكر لمواليد الثمانينات، وذلك قبل وصوله لـ 60 عامًا، مؤكدة أن هذا القرار يتم العمل على تطبيقها بداية من شهر يناير 2025.

شروط الخروج على المعاش المبكر

وأضافت الهيئة، أنه يمكن لمواليد الثمانينات الخروج على المعاش المبكر قبل أن يصلوا لـ 60 عامًا وفقًا لما أعلن عنه القانون، وذلك في حالة إذا كان مؤمنًا عليه بداية من سن 18 عامًا، ليكون هو السن القانوني من أجل الخروج على المعاش المبكر، وفقًا لما أقرته التأمين الاجتماعي، فيما أن قيمة الإشتراكات التأمينية يجب وأن تُعطى لمن لا يقل عن 50% من أجر التسوية، ليكون هو متوسط الأجر التأميني للمؤمن عليه على مدار فترة خدمته، بالإضافة إلى أنه يجب بأن تبلغ فترة الاشتراك التأميني عند طلب الخروج على المعاش المبكر بنحو 300 شهر تأمينات أي بما يُقارب من 25 عامًا كاملة من بدء تلقي الطلبات في بداية يناير 2025.

حساب قيمة أجر المعاش

وأكدت الهيئة القومية، أنه يمكن العمل على حساب قيمة المعاش، بضرب حساب أجر التسوية في المدة التأمينية وبالضرب في المعامل التأميني وفقًا للسن القانون، ناهيك عن أن الناتج في حالة إذا كان أكثر من 50% من قيمة أجر التسوية فيستحق صاحبة الخروج على المعاش المبكر، كما يمكنه تلقي قبول الطلب.