طقس العراق أجواء باردة وتصاعد للغبار وأمطار وحقيقة تعطيل الدوام الرسمي بالجهات الحكومية والمدارس غدا لسلامة الجميع

أعلنت هيئة الأنواء الجوية في العراق اليوم السبت 14 ديسمبر 2024، عن توقعات الطقس للأيام المقبلة، مشيرة إلى أجواء باردة مع تصاعد الغبار في بعض المناطق، وهناك أخبار متداولة عن منح الموظفين بمختلف القطاعات والطلاب بالمدارس والجامعات عطلة رسمية غدا الأحد بسبب خالة الطقس، وفيما يلي المزيد من التفاصيل وحقيقة الخبر.

طقس العراق غدا

بحسب البيان الصادر عن الهيئة، يُتوقع أن يكون الطقس غداً الأحد صحواً إلى غائم جزئي، بارد بشكل عام مع فرص لتساقط الثلوج في المناطق الشمالية، كما ستشهد بعض المناطق تشكل الضباب صباحاً، ووفقاً للتوقعات، ستنخفض درجات الحرارة في جميع أنحاء البلاد، مع رياح معتدلة إلى متوسطة السرعة، ما سيساهم في تصاعد الغبار في المناطق الوسطى والجنوبية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا بالعراق

كما تم تحديد درجات الحرارة العظمى في بعض المدن كالتالي:

دهوك والسليمانية: 9 درجات

أربيل ونينوى: 10 درجات

صلاح الدين والأنبار: 13 درجة

النجف الأشرف والديوانية والمثنى: 14 درجة

بغداد وكربلاء والبصرة وديالى وبابل وذي قار: 15 درجة

حالة الطقس للأيام القادمة

يوم الاثنين يتوقع أن يكون الطقس يوم الاثنين صحواً بارداً في المنطقتين الوسطى والجنوبية، مع غيوم في المنطقة الشمالية. كما يُتوقع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة في جميع مناطق البلادـ أما عن الطقس يوم الثلاثاء فسيكون الطقس غائماً في المنطقتين الوسطى والشمالية، وغائماً جزئياً في المنطقة الجنوبية، ومن المتوقع أن ترتفع درجات الحرارة قليلاً في جميع المناطق، كما يُتوقع أن يكون الطقس يوم الأربعاء غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً في المنطقة الوسطى، وصحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الشمالية والجنوبية، مع درجات حرارة مماثلة لتلك التي ستكون في اليوم السابق.

هل غدا عطلة رسمية بالعراق؟

وفي سياق الشائعات المتداولة حول اعتبار يوم الأحد عطلة رسمية في العراق، أكدت الهيئة العامة للأنواء الجوية على أن هذا ليس صحيحاً، لا توجد أي قرارات رسمية تمنح يوم الأحد 15 ديسمبر 2024 عطلة، كما أن الطقس لا يرتبط بتحديد عطلات رسمية.