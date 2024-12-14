“المواجهة المنتظرة“ مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم كأس الانتركونتننتال على قناة بين سبورتس.. الأهــلي مسيــطر

تقام اليوم مباراة النادي الأهلي المصري ضد فريق باتشوكا المكسيكي في إطار نصف نهائي بطولة كأس الإنتركونتيننتال للأندية، وذلك على ملعب “974” في العاصمة القطرية الدوحة، المباراة ستبدأ في تمام الساعة 7:00 مساءا بتوقيت القاهرة، الساعة 8:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

ماتش الأهلي اليوم

يأمل الأهلي في تحقيق الفوز لضمان التأهل إلى النهائي حيث سيواجه الفائز من مباراة ريال مدريد الإسباني ضد خصمه في الطرف الآخر من البطولة، الفريق المصري يدخل المباراة بعد فوزه الكبير على العين الإماراتي في الدور السابق بنتيجة 3-0.

القنوات الناقلة لماتش الأهلي اليوم

مجموعة قنوات بي إن سبورتس حصلت على حقوق بث المباراة حصريًا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يمكن متابعة المباراة عبر قناة beIN Sports Premium، وكذلك يمكن مشاهدة ماتش الأهلي على قناة الكأس القطرية.

تشكيل الأهلي اليوم

محمد الشناوي

عمر كمال – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – يحيى عطية الله

مروان عطية – إمام عاشور – أكرم توفيق

طاهر محمد – وسام أبو علي – حسين الشحات

الطريق إلى النهائي