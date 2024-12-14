تشكيل الأهلي وتردد قناة الكأس 5 الناقلة للمباراة أمام باتشوكا المكسيكي الآن مفاجأة

تشكيل الأهلي وتردد قناة الكأس 5 الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي الآن مفاجأة في تشكيل المارد الأحمر الباحث عن الفوز على بطل المكسيك العنيد الذي استطاع ان يخرج بطل البرازيل منذ عدة أيام، حيث يمتاز الفريق المكسيكي بالسرعة والقوة وعمليات التحول من الدفاع إلى الهجوم، لهذا اعد المدير الفني للنادي الاهلي تشكيل قد يكون مفاجأة للفريق المكسيكي، نبينه إليكم في هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني البديل.

تشكيل الأهلي أمام باتشوكا المكسيكي

يبدأ المدير الفني للأهلي مارسيل كولر مباراة اليوم بتأمين دفاعي كبير عن طريق التشكيل التالي:

الحارس الدولي محمد الشناوي يبدأ اللقاء.

خط الدفاع يبدأ بكل من يحيي عطية الله وياسر ابراهيم ورامي ربيعة وعمر كمال عبد الواحد المفاجأة في التشكيل.

خط الوسط أمام عاشور اكرم توفيق مروان عطية.

خط هجوم مكون من حسين الشحات وطاهر محمد طاهر وسام ابو علي.

تردد قناة الكأس 5 الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا

تذاع مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي اليوم على قناة الكأس القطرية الخامسة وقناة بي ان سبورت الثانية، لهذا لا يمكنكم مشاهدة المباراة سواء على هذين القناتين، حيث يعلق على المباراة الكعبي في قنوات بي ان سبورت وخليل البلوشي على قنوات الكأس القطرية الرياضية، لذا يمكنك عزيزي المتابع تنزيل التردد كالتالي:

التردد 10770.

معدل الترميز 27500.

الاستقطاب أفقي.

القمر الصناعي نايل سات.

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي

تستطيع محبي كرة القدم متابعة أقوي المباريات في بطولة كأس العالم للقارات للأندية اليوم بين الأهلي وباتشوكا المكسيكي الساعة السابعة مساء اليوم بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية والتاسعة بتوقيت أبوظبي.