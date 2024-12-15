لولو يا لولو في نونو..أضبط تردد قناة وناسة كيدز على نايل سات وعرب سات لمشاهدة أغاني الأطفال

قناة وناسة تعد من القنوات الفضائية الشهيرة التي تهتم بتقديم محتوى ترفيهي وموسيقي مميز. منذ انطلاقتها، أصبحت القناة منصة محبوبة لعشاق الموسيقى العربية والخليجية، بفضل تنوع محتواها وإرضائها أذواق جميع الفئات العمرية. في هذا المقال، سنتحدث عن تردد قناة وناسة الجديد وأبرز محتواها ومميزاتها.

تردد قناة وناسة على الأقمار الصناعية

سوف نوضح لكم اليوم تردد قناة وناسة على نايل سات وعرب سات كما يلي:

التردد 11470:

الاستقطاب: عمودي (V).

معدل الترميز 27500

معامل تصحيح الخطأ 5/6

تردد قناة وناسة على عرب سات

تقدم قناة وناسة مجموعة رائعة من الأغاني والأناشيد المميزة التي نالت إعجاب الكثير من المتابعين في الوطن العربي بالكامل لذلك سوف نوضح لكم تردد قناة وناسة على القمر الصناعي عرب سات لمشاهدة أفضل الأغاني والأناشيد التي تقدمها القناة على مدار 24 ساعة بدون توقف لأنها قناة مجانية غير مشفرة لذلك إليكم التفاصيل الجديدة كما يلي:

التردد: 11270.

الاستقطاب: أفقي (H).

معدل الترميز 27500:

معامل تصحيح الخطأ 5/6:

كيفية ضبط تردد قناة وناسة

من خطوات ضبط القناة افتح قائمة الإعدادات في جهاز الاستقبال الخاص بك.

اختر خيار “البحث اليدوي”.

أدخل بيانات التردد بشكل صحيح.

اضغط على “بحث” وانتظر حتى يتم العثور على القناة.

كذلك احفظ القناة واستمتع بمشاهدتها.

بذلك تعتبر من أهم القنوات الفضائية المخصصة للأطفال.

أهم مميزات قناة وناسة

سوف نوضح لكم اليوم جميع المزايا والخصائص المتوفرة عند طلب قناة وناسة كيدز الفضائية كما يلي بكل التفاصيل المتاحة: