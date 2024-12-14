متـابعـة مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الانجليزي 2024/2025 على belN Sports 1 في مواجهة قوية لتسجيل رقم قياسي

مباراة ليفربول وفولهام من أكثر المباريات الرياضية التي ينتظرها عشاق المستديرة الساحرة، حيث يستعد فريق ليفربول لمواجهة فولهام في الجولة الـ 16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، و يسعى الفريق بقيادة المدرب الهولندي أرني سلوت لتعويض التعادل الأخير أمام نيوكاسل يونايتد بنتيجة 3-3، وسط ترقب الملايين من عشاق الكرة الإنجليزية لهذه المبارا، وسنعرض لكم خلال السطور القادمة موعد المباراة والقنوات الناقله لها فتابعوا معنا.

مباراة ليفربول وفولهام

يستعد محمد صلاح لتحقيق إنجاز جديد في مباراة ليفربول المقبلة ضد فولهام بالدوري الإنجليزي، حيث يقترب من معادلة رقم بيلي ليدل في قائمة هدافي النادي. ، ويدخل صلاح المباراة برصيد 227 هدفا، بفارق هدف واحد عن ليدل الذي يحتل المركز الرابع، المباراة ستقام غدا السبت في الساعة الخامسة مساء بتوقيت مصر، وتبث هذه المباراة عبر شبكة بي إن سبورت، الناقل الرسمي للدوري الإنجليزي في منطقتي الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما أسندت الشبكة التعليق على مباراة ليفربول ضد فولهام للمعلق الجزائري حفيظ دراجي.

القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وفولهام

سيتم بث مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الإنجليزي الممتاز عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس في منطقة الشرق الأوسط، من خلال قناة beIN Sports HD 1، والتي تكون ترددها على النحو التالي:

تردد القناة: 11014

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

القمر الصناعي: النايل سات

تردد قناة beIN Sports HD 2

جماهير كرة القدم الإنجليزية تترقب مباراة ليفربول وفولهام، والتي ستبث حصريا ومجانا عبر قناة بي إن سبورت لجماهير الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي يكون ترددها كالآتي:

التردد: 11013.

الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ هو: 2/3.

معامل الترميز: 27500.

الهدف الأول لفريق فولهام ضد ليفربول

سجل أندرياس بيريرا الهدف الأول لصالح فولهام في شباك ليفربول خلال الدقيقة 12 من زمن المباراة، بعدما استغل كرة عرضية مميزة وحولها مباشرة في المرمى بلمسة رائعة، جاء الهدف نتيجة تنظيم هجومي جيد من فولهام، حيث تمكن بيريرا من التمركز المثالي داخل منطقة الجزاء لينجح في هز شباك ليفربول ويفتتح التسجيل لفريقه.

الشوط الأول:

بدأ فولهام المباراة بقوة كبيرة، حيث استطاع أندرياس بيريرا تسجيل هدف مبكر في الدقيقة الثانية، مما أربك دفاع ليفربول، حاول فولهام الحفاظ على تقدمه طوال الشوط الأول من خلال تنظيم دفاعه وشن هجمات مرتدة سريعة، بينما لم ينجح ليفربول في استغلال الفرص المتاحة له لتسجيل هدف التعادل.

الشوط الثاني:

دخل ليفربول الشوط الثاني بعزيمة أكبر وبدأ يكثف هجماته بحثًا عن التعادل، وفي الدقيقة 69، تمكن داروين نونيز من تسجيل هدف رائع ليعيد المباراة إلى نقطة التعادل، لكن فولهام لم يستسلم، حيث عاد للتقدم مجددًا عن طريق رودريغو مونيز في الدقيقة 76. ومع ذلك، لم ييأس ليفربول، ونجح دييجو جوتا سريعا في الدقيقة 79 في تسجيل هدف التعادل الثاني، بنتيجة مثيرة 2-2.