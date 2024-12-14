مباراة ليفربول وفولهام في الدوري الانجليزي الممتـاز اليـوم خلال beIN SportS 1 HD .. قمة تـاريخية لا تفوتها

تمثل مباراة ليفربول وفولهام تحديا مهما للطرفين، حيث يهدف ليفربول لتعزيز صدارته، بينما يسعى فولهام لتحسين مركزه في جدول الترتيب بنتيجة إيجابية، ويخوض محمد صلاح مباراة ليفربول ضد فولهام وهو في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي بـ13 هدفا، متساويا مع إيرلينج هالاند، ويسعى لتسجيل المزيد لتعزيز تفوقه والحفاظ على أدائه المميز.

مباراة ليفربول وفولهام

تقام مباراة ليفربول وفولهام اليوم السبت، 14 ديسمبر 2024، على ملعب أنفيلد ضمن الجولة الـ16 من الدوري الإنجليزي الممتاز، وتنطلق المباراة في الخامسة مساء بتوقيت القاهرة، والسادسة بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة بتوقيت الإمارات، ويسعى ليفربول للفوز لتعزيز صدارته بفارق مريح عن منافسيه، ويخوض ليفربول المباراة وهو في صدارة الدوري الإنجليزي برصيد 35 نقطة، جمعها من 14 مباراة حقق خلالها 11 انتصارا، وتعادل في مباراتين، وخسر واحدة.

وعلى الجانب الآخر يأمل فريق فولهام في تحسين مركزه بالدوري الإنجليزي، حيث يحتل المرتبة العاشرة برصيد 23 نقطة من 15 مباراة، حقق خلالها 6 انتصارات و5 تعادلات مقابل 4 هزائم.

القنوات الناقلة للمباراة

تذاع مباريات الدوري الإنجليزي عبر شبكة قنوات بي إن سبورتس، لذا يمكنك مشاهدة مباراة ليفربول وفولهام عبرها، ويكون ترددها بالشكل التالي:

تردد القناة: 11014

معدل الترميز: 27500

معامل الاستقطاب: افقي

جودة القناة: HD

القمر الصناعي: النايل سات

بي ان سبورت عرب سات

تردد القناة: 11547.

معدل الترميز: 27500.

معدل الاستقطاب: أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

طريقة استقبال قناة بي ان سبورت

يمكن متابعة مباراة ليفربول وفولهام عن طريق تثبيت القنوات الناقلة لها، كالآتي: