هتشوف الماتش فين؟ تردد قناة الكأس القطرية 5 لمتابعة مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي اليوم الساعة 7

نقدم لكم تردد قناة الكأس القطرية 5 لمتابعة مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي اليوم الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 9 بتوقيت الإمارات بتعليق المعلق خليل البلوشي على مجموعة قنوات الكأس التي تعد من أهم القنوات الرياضية التي يقبل إليها الكثير من المهتمين بعالم الرياضة لمتابعة اهم المباريات والبرامج التي تعرض عليها، لذلك يبحث الكثير من الاشخاص عن معرفة تردد قناة الكأس التي تعتبر قناة من ضمن مجموعة شبكة قنوات الكأس الرياضية حيث في هذا المقال سوف نتناول بالتفصيل معرفة الحصول علي تردد قناة الكأس الرياضية.

تردد قناة الكأس الرياضية 2025

يمكنكم متابعة تردد قناة الكأس alkass five الرياضية المتاحة علي القمر الصناعي نايل سات و القمر الصناعي عرب سات والقمر الصناعي سهيل سات بعد تنزيلها علي النحو التالي:

1. قناة الكأس الرياضية 1 القمر الصناعي نايل سات

معدل الترميز 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

الجودة HD.

التردد 11919.

الاستقطاب أفقي.

2. قناة الكأس 1 القمر الصناعي عرب سات

التردد 12245.

الاستقطاب عمودي.

الجودة HD.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

معدل الترميز 27500.

3. القمر الصناعي سهيل سات قناة الكأس الرياضية

الجودة HD.

التردد 11678.

الاستقطاب افقي.

معدل الترميز 27500.

معامل تصويب الخطأ 6/5.

كيفية تنزيل قنوات الكأس الرياضية علي الرسيفر

يلزم أول بداية الأمر القيام بتوصيل الشاشة بالكهرباء وتوصيل الرسيفر علي الشاشة وباستخدام الريموت يتم فتح الرسيفر.

يتوجب علينا الضغط علي زر القائمة المتواجد في ريموت الرسيفر.

اختيار الاعدادات وكتابة الرقم السري المكون من اربع ارقام.

تحديد القمر الصناعي الذي تريد تنزيل قنوات الكأس علية القمر الصناعي نايل سات او القمر الصناعي عرب سات.

كتابة تردد كل قناة و الاستقطاب ومعدل الترميز ومعامل تصحيح الخطأ و جودة القناة.

الضغط بعدها علي تنزيل وحفظ القناة حتي يتم تنزيلها علي الرسيفر الخاص بك.

مزايا قنوات الكأس الرياضية القطرية

تقديم محتوي رياضي متميز يجمع بين الاحترافية وسهولة الوصول.

تنقل الحدث الرياضي و الحصري اول بأول.

تعرض قنوات الكأس الرياضية برامجها والمباريات التي تنقل عليها صوت وصورة ذو كفاءة وجودة عالية وممتازة.

تقوم قناة الكأس الرياضية بعرض جميع الالعاب الرياضية المختلفة مع الاهتمام الكبير جدا بكرة القدم.

يقدم نخبة كبيرة ومتميزة من السادة المحللين الرياضيين والاعلاميين المتخصصين في البرامج للتحليل المباريات واداء اللعبة وجذب الانتباه.

تتوفر قنوات الكأس الرياضية القطرية علي العديد من الاقمار الصناعية مثل القمر الصناعي نايل سات والقمر الصناعي عرب سات.

إلى هنا وصلنا معكم لختام شرح تردد قناة الكأس القطرية 5 لمتابعة مباراة الأهلي وباتشوكا المكسيكي اليوم الساعة 7.