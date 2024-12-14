الحق ذاكر.. جدول امتحانات نصف العام 2025 لجميع المراحل وفقا لوزارة التربية والتعليم

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن مواعيد نهائية لامتحانات نصف العام 2025، كما أعلنت عن جدول امتحانات نصف العام 2025، وهذا هو الجدول الزمني النهائي لامتحانات الفصل الدراسي الأول لعام 2025، ويهدف هذا الإعلان إلى تنظيم العملية التعليمية وتوفير معلومات واضحة للطلاب وأولياء الأمور، وفي هذا التقرير سنوضح لكم جدول امتحانات نصف العام لجميع الصفوف.

جدول امتحانات نصف العام 2025

موعد انطلاق امتحانات نصف العام 2025 جاء كالتالي:

تبدأ امتحانات الشهادة الإعدادية امتحانات يوم 18 يناير 2025 وتستمر حتى 23 من الشهر نفسه.

الصفوف من الثالث الابتدائي إلى السادس الابتدائي: ستعقد امتحانات هذه المراحل الدراسية خلال الفترة من 11 إلى 16 يناير 2025.

الصفين الأول والثاني الإعدادي: تبدأ امتحانات هذين الصفين في 11 يناير وتنتهي في 16 من نفس الشهر.

الصفين الأول والثاني الثانوي العام: ستبدأ امتحانات هذه المرحلتين في 11 يناير وتنتهي في 16 يناير 2025، مع تخصيص وقت كاف بين فترتي الامتحان.

خريطة العام الدراسي 2024-2025

لتسهيل التخطيط حددت الوزارة الخريطة الزمنية كاملة للعام الدراسي 2024-2025، والتي تشمل ما يلي:

بداية الدراسة: 21 سبتمبر 2024.

إجازة نصف العام: تبدأ في 25 يناير وتنتهي في 6 فبراير 2025.

نهاية العام الدراسي: 5 يونيو 2025.

بعض النصائح للطلاب قبل الامتحانات

هناك مجموعة من النصائح التي يمكنك الاستفادة بها قبل بدء الامتحانات، والتي جاءت كما يلي:

البدء في المذاكرة مبكرًا والاستعداد الجيد للامتحانات.

تنظيم الوقت وتوزيع المذاكرة على جميع المواد الدراسية.

الاستفادة من الدروس الخصوصية والمراجعة مع المعلمين.

الحفاظ على الصحة النفسية والجسدية خلال فترة الامتحانات.

وتجدر الإشارة إلى أن وزارة التربية والتعليم تهدف من خلال هذا الإعلان إلى توفير بيئة تعليمية مستقرة ومنظمة للطلاب، وتدعو جميع الأطراف المعنية إلى التعاون لتحقيق أفضل النتائج.