استقبل hd تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024 الناقلة لمبارة مباراة الأهلي وباتشوكا كأس التحدي 2024

عشاق الساحرة المستديرة والألعاب الرياضية إليكم تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024 الجديد على النايل سات بجودة Full HD، فلقد تعد هذه القناة من أشهر وأفضل القنوات الفضائية المفتوحة والتي تختص بنقل الألعاب الرياضية خلال اليوم بدون أي توقف على مستوى الوطن العربي.

تثبيت تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024 على عرب سات

يبحث متابعي الألعاب الرياضية على تردد قناة أبو ظبي الرياضية 2024 الجديد من أجل الاستمتاع بمشاهدة الألعاب الرياضية ومباريات كرة القدم الحصرية بجودة عالية hd، حيث تعرض القناة مباريات الدوري المصري وبعض المباريات الإفريقية بشكل مستمر، فلقد كشفت الإدارة عن بعض التغييرات التي قامت بها بهدف تحسين ورفع مستوى الخدمة، وتمتاز القناة بنقلها جميع الأحداث الرياضية بشكل مجاناً، وفيما يلي جدول الترددات:

اسم القناة القمر الصناعي التردد معدل الترميز الاستقطاب معامل تصحيح الخطأ جودة القناة أبوظبي الرياضية AD1 Sports HD نايل سات 11411 30000 أفقي ¾ HD أبوظبي الرياضية عرب سات 11804 27500 رأسي ⅚ HD

خطوات استقبال تردد قناة أبوظبي الرياضية على الرسيفر

يمكن الآن ضبط تردد قناة أبو ظبي الرياضية على النايل سات أو عبر القمر الصناعي عرب سات من خلال اتباع الخطوات التالية: