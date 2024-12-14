تردد قناة الكأس 5.. ومعلقو القمة النارية بين الأهلي في مواجهة نارية أمام باتشوكا بنصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2024

يترقب عشاق النادي الأهلي ومحبو كرة القدم في الوطن العربي قمة كروية مرتقبة تجمع بين الأهلي المصري وباتشوكا المكسيكي ضمن نصف نهائي كأس الإنتركونتيننتال 2024مباراة الأهلي وباتشوكا تمثل محطة هامة للفريقين في رحلتهما نحو المجد القاري والعالمي.

معلقو مباراة الأهلي وباتشوكا

سوف يكون عشاق الكرة على موعد مع تعليقات نارية مميزة من العماني خليل البلوشي على مباراة الأهلي وباتشوكا عبر قناة الكأس HD5، بينما سيقوم الإماراتي علي سعيد الكعبي بالتعليق على مباراة الأهلي وباتشوكا عبر قناة beIN Sports HD2.

الطريق إلى المجد ومن أجل كتابة التاريخ 🦅🇪🇬

موعدنا عبر @AlkassTVSports

والتعليق على مباراة

الأهلي المصري 🆚 باتشوكا كل التوفيق والدعم للنادي الأهلي وممثل العرب في كأس العالم إنتركونتيننتال 🇪🇬🏆 pic.twitter.com/uEPVR2Bu8U — خليل البلوشي (@khalilalbalush1) December 11, 2024

علي سعيد الكعبي معلق لقاء الاهلي المصري x باتشوكا المكسيكي السبت ضمن منافسات كأس القارات على beIN Sports 2

20:00 توقيت مكه — جدول المباريات (@mi2040mim) December 13, 2024

موعد مباراة الأهلي وباتشوكا

الفائز في هذه مباراة الأهلي وباتشوكا سيحصل على فرصة تاريخية لملاقاة ريال مدريد الإسباني، في نهائي البطولة الذي سيقام يوم الأربعاء الموافق 18 ديسمبر ومن المقرر أن تقام مباراة الأهلي وباتشوكا اليوم السبت الموافق 14 ديسمبر 2024، على استاد 974 في العاصمة القطرية الدوحة وسوف تنطلق المباراة في الأوقات التالية:

السابعة مساء بتوقيت القاهرة.

الثامنة مساء بتوقيت مكة المكرمة وقطر.

التاسعة مساء بتوقيت دبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا

يمكن لعشاق النادي الأهلي ضبط قناة الكأس 5 المفتوحة، لمتابعة مباراة الأهلي وباتشوكا بجودة عالية، كما أعلنت شبكة بي إن سبورتس القطرية عن حقوق البث الحصري للبطولة في منطقة الشرق الأوسط.

تردد قناة الكأس 5 الناقلة لمباراة الأهلي وباتشوكا

تردد قناة الكأس 5 على القمر عرب سات

التردد: 12245

الاستقطاب: أفقي

معدل الترميز: 27500

خطوات ضبط تردد قناة الكأس 5

اضغط على زر الإعدادات في جهاز الاستقبال. اختر قائمة “الإعدادات” ثم انتقل إلى خيار “التركيب”. اختر “إضافة تردد” وأدخل بيانات التردد الموضحة أعلاه. اضغط على زر البحث. احفظ القناة بعد الانتهاء من البحث.

مشوار الأهلي وباتشوكا في البطولة

شارك النادي الأهلي في هذه البطولة بصفته بطل دوري أبطال إفريقيا، ونجح في التأهل إلى نصف النهائي بعد فوزه الكبير على العين الإماراتي بثلاثة أهداف نظيفة في مباراة ربع النهائي التي أقيمت في القاهرة، وأما فريق باتشوكا المكسيكي، فقد تأهل بعد تحقيق فوز عريض على فريق بوتافوغو البرازيلي بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت في الدوحة.